Por austeridad, funcionarios de la Secretaría de Trabajo se quedarían sin computadoras

La austeridad ha alcanzado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), ya que si bien sus empleados comenzaron a retomar las labores presenciales a partir del 9 de julio de manera gradual, lo han hecho sin las computadoras que la institución arrendaba antes de la cuarentena.

De acuerdo con consultas que el portal Animal Político realizó entre funcionarios de la dependencia, una buena parte de las computadoras que solían utilizar les fueron retiradas, debido al recorte del gasto del gobierno, mismo que fue impulsado por el presidente López Obrador y la Secretaría de Hacienda. Además, les hicieron llegar algunas “recomendaciones” relacionadas con el uso de los recursos de las oficinas.

Entre algunos de esos comentarios se encontraba la reducción a la mitad del consumo de agua de los garrafones que hay en el sitio, así como la petición de que no cargaran la batería de sus dispositivos móviles en las tomas de corriente de la oficina. Además, les habrían cancelado sus plazas de bases y pedido firmar nuevos contratos, en los cuales se les reconoce como empleados eventuales lo que resta del año.

Si bien estas medidas de austeridad se aplicaron a todas las áreas de la STPS, se reportó que afectó principalmente a los funcionarios encargados de del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los más relevantes para la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque el medio solicitó una respuesta al área de Comunicación Social, así como un informe para conocer a detalle el número de servidores públicos afectados, aún no ha dado una respuesta; sin embargo, la institución se comprometió a proporcionar la información requerida.

Cabe mencionar que la determinación de retirar los equipos fue dada a conocer por Dirección General de Tecnologías de la Información de la dependencia desde el 28 de mayo a los directores generales, los subsecretarios, jefes de unidad y enlaces administrativos.

“Yo pensé que no regresaríamos a la oficina, y no estoy de acuerdo en que me quiten la computadora del trabajo ahora que vuelva. Si voy a estar en mi casa, me parece correcto utilizar mi equipo y que el de la oficina, si no se ocupa, lo devuelvan, pero si me van a hacer ir, está mal que yo tenga que llevar mi laptop”, dijo un empleado bajo condición de anonimato.

Por medio de la circular 513/001/2020 el titular del área, Juan Carlos Herrejón Rentería, solicitó enviar un reporte de los equipos “susceptibles” al recorte, entre los que destacaban computadoras, impresoras y extensiones telefónicas, entre otros. Además, pidió que se compartieran equipos entre usuarios, aun cuando eso va en contra de las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.

El portal también reportó que los mandos superiores, medios y enlaces de la secretaría que no se encuentren dentro de una población de riesgo frente a la COVID-19 volverán a sus labores a partir del 16 de julio, fecha en la que deberán devolver las computadoras de la dependencia y llevar sus propios equipos. Por esta razón, empleados reportaron que tuvieron que comprar computadoras con su dinero.

A inicios de julio, la Unidad de Administración y Finanzas de la Dirección General de Programación y Presupuesto, a través de la circular 511.-01/002/2020, estableció que la energía eléctrica se cortaría a las 21:00 horas todos los días y para maximizar el ahorro, se exhortó a los empleado a no usar aparatos, como cafetera, horno o dispensadores de agua, entre otros.

Cabe recordar que por una situación similar pasó la Secretaría de Economía hace algunas semanas, cuando los empleados denunciaron que la cantidad de computadoras y teléfonos fijos había sido disminuida, además de sólo les brindarían un aparato por cada cuatro personas.

Al respecto, el presidente López Obrador comentó: “Hay forma de resolverlo, lo que sobraban eran computadoras. Que se compartan más los instrumentos de trabajo y que no haya corrupción”.

