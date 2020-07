Presidente mexicano defiende reducir y compartir computadoras del Gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia de prensa, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/Jorge Núñez/Archivo

México, 6 jul (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió este lunes a los funcionarios que "compartan más" las computadoras tras la polémica por el recorte del 75 % de estos equipos en la Secretaría de Economía a raíz de la austeridad gubernamental.

"Hay forma de resolverlo, lo que sobraban eran computadoras. Que se compartan más los instrumentos de trabajo y que no haya corrupción", propuso López Obrador cuestionado por el asunto en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

El mandatario, impulsor de un severo plan de austeridad gubernamental, opinó que las computadoras "son instrumentos importantes pero no es lo más importante".

Además, acusó a las administraciones anteriores de incurrir en actos de corrupción en la compra de estos equipos ya que "había contratos de computadoras a diestra y siniestra".

"Imagínense los que lucharon en otros tiempos por la libertad, la justicia, la democracia y la soberanía. ¿Estaban esperando a que tuvieran sus computadoras para luchar y transformar?", justificó el mandatario.

López Obrador admitió que hay "resistencias" a sus planes dentro del funcionariado e hizo un llamado a que los servidores públicos no piensen "de manera individualista".

Al llegar al Gobierno, el presidente, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aplicó un plan de austeridad gubernamental con el recorte de sueldos de altos funcionarios y de vehículos oficiales.

Para sortear la crisis económica de la COVID-19, el presidente mexicano decretó un recorte del 75 % de los gastos de la administración.

El 1 de julio, en un mensaje por el segundo aniversario de su victoria electoral, reivindicó haber recortado el 50 % de los sueldos de altos funcionarios y que su Gobierno dispone de un presupuesto un 70 % menor al ejercitado por la anterior administración.

El plan de austeridad de López Obrador ha sido criticado por economistas y empresarios, que creen que el Gobierno tendría que incrementar su gasto público para fomentar el crecimiento económico.

Por la crisis del coronavirus la mayoría de analistas privados estiman una caída del producto interior bruto (PIB) de cuanto menos un 7 % en México.