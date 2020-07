“Bots”: el regreso de los ejércitos digitales que llegaron para enrarecer la política

El uso de bots políticos en México se hizo notorio en la elección de 2012 (Foto: archivo)

En 2009 fue la primera vez que se detectó en México el uso de “bots” para generar tendencias que modifiquen la información en redes sociales. Esta práctica fue tomando más fuerza, hasta hacerse una industria en nuestros días, con filas de personas que controlan cuentas falsas y crean “realidades” a favor o en contra de actores políticos, causas y otros.

“Sí, es parte de la simulación. Es decir ahora no solo se trata de tecnocensura sino de simular la realidad”, dijo a Infobae México Alberto Escorcia, activista y especialista en redes, quien agregó que el caso de Cananea en 2009 fue el primero en su tipo.

A la medianoche del 6 de junio de ese año, durante el gobierno de Felipe Calderón, surgió el hashtag #Cananea. Mineros reportaban a través de Twitter violentos desalojos por miles de elementos de la policía, así como la llegada de nubes contaminantes, sin embargo, había un cerco informativo que desvió la tendencia a los últimos lugares del listado de trendic topics para que no fuera visible.

De acuerdo a Lo que Sigue, el buscador http://mx.twicker.net/ indicaba que #Cananea estaba en el primer lugar desde la medianoche, junto a #sme y #estallidosocial, sin embargo, estaban falseados en la plataforma, pues en la lista “oficial” aparecían otros temas, por lo que recurrieron a usar dichos hashtags (que no tenían ninguna relación) para denunciar la censura.

Vista del pueblo Cananea, en el estado Sonora, en México (Foto: REUTERS/Daniel Aguilar/Archivo)

Este caso se vería replicado más tarde. Para 2012 surgieron los “peñabots”, que “eran básicamente miles de cuentas de bots defendiendo o tumbando trending topics en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto”, señaló el también periodista.

Detalló que en años posteriores el uso de “bots” y “trolls” (cuentas para atacar) arreció, aunque no solo para beneficiar al PRI, pues también se descubrió que Morena, a través de la RED AMLO empezó a usar las mismas técnicas digitales para crear tendencias no orgánicas.

El pasado 8 de junio, Proceso reveló que Daniel Tovar supuestamente está al frente de la administración del chat en whatsapp “TemasVarios4T”, desde donde se ordena impulsar hashtags pro Andrés Manuel López Obrador, el cual está integrado por encargados de comunicación de algunas dependencias, así como asesores, miembros de Morena y coordinadores de medios de comunicación.

El negocio de los "bots" ha incrementado con los años y no es exclusivo de un solo partido (Foto: REUTERS/Akhtar Soomro)

El realismo de los bots

Al inicio, los “bots” eran generados por Python, un lenguaje de programación que lanzaba las publicaciones de forma automática, sin embargo, con el paso de los años estos se refinaron. Ahora personas pasaron a ser las encargadas de administrar cuentas y generar contenido.

“Hoy en día, los equipos modernos usan a personas que les pagan por tuitear, cuotas de 400 a 500 tweets al día”, señaló Escorcia.

De acuerdo al testimonio que dio a Infobae México una joven que habría trabajado como “bot” en 2019 a favor de una alcaldesa de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, el pago que recibía por mes era de 5,000 pesos.

Señaló que una persona manejaba alrededor de 6 cuentas para generar contenido a favor de la edil, además de hacer publicaciones no relacionadas para darle credibilidad a la cuenta.

Se estima que la industria de los "bots" aumente considerablemente para el 2021 (Foto: Shutterstock)

Detalló que al ser contratada, le brindaron la información de correos creados en Google, así como de los chips de teléfono asociados a las cuentas y datos sobre la persona que supuestamente estaba suplantando.

“Los nombres (de las cuentas) se los inventaban, pero la gente de las fotos las buscaban. A mí cuando me dieron la lista de los nombres, el correo que iba a ser y el número ya estaba ahí la información de las personas. La verdad no sé de donde sacaban tanta gente pero el chiste es que las fotos no revelaban mucha información porque todos eran de otra nacionalidad”, dijo la entrevistada que prefirió mantenerse en el anonimato para evitar represalias.

Refirió que en ocasiones les daban los horarios en que debía dar retweets, así como para hacer comentarios que mejoraran el perfil de la morenista.

No obstante, señaló que cuando el gobierno hizo un cambio de administración fue despedida porque se habían retirado los recursos para mantener el servicio de “bots”, aunque espera que en el futuro pueda volver a ser contactada.

Los "bots" generan tendencias en redes sociales, principalmente en Twitter (Foto: Archivo)

El hecho que ahora los bots sean personas ha modificado la práctica, pues a diferencia del caso de Cananea, en el que recurrieron a la tecnocensura, ahora tratan de simular una realidad a favor de algún personaje o hecho.

“Como todos los actores usan estos ejércitos digitales, se crea una atmósfera en la que le gente ya no sabe que es verdad o mentira”, señaló Alberto Escorcia.

“Un especialista le llama a esto hipernormalización, que es el estado que se vive cuando todo es simulado y normalizado” detalló.

Dijo que al inicio era más fácil identificar cuando se trataba de una censura o bien, se trataba de una simulación del PRI, sin embargo, ahora la oposición y la gente que defiende la actual administración crean una “realidad”, como también puede ser en el caso de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo a una entrevistada para Infobae México, el pago que recibía para tuitear a favor de la edil de Naucalpan de Juárez era de 5,000 pesos mensuales (Foto: EFE/ Rayner Peña)

El martes, Signa_Lab, reveló que al menos 26,842 cuentas fueron usadas en por lo menos 20 tendencias nacionales en Twitter para posicionar las acciones que ha tenido el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza frente a la crisis sanitaria.

Con hashtags como #RegresoSeguroEdomex, #EdoméxEnSemáforoRojo, #EdomexResponsable, #BonoCompleto y #MaestrosEdomex, tuitearon entre 14,689 a 45,163 veces, a través de cuentas genéricas.

En todos los casos ensalzaban los logros y acciones gubernamentales en el Estado de México para mitigar los contagios de SARS-CoV-2, y de manera implícita han aprovechado para alejar al PRI de los casos de corrupción y omisiones hechas durante el sexenio de Peña Nieto.

No obstante, “hasta ahora no se ha podido comprobar incluso Peña Nieto hagan ese gasto (para contratar ‘bots’), pero las agencias cobran desde un millón de pesos por TT. El dinero se diluye en intermediarios”, dijo Escorcia.

En tanto, estima que para el 2021 esta práctica crezca, debido a que la campaña política será digital, puesto que no habrá mitínes si la contingencia sanitaria por el coronavirus continúa hasta entonces.

