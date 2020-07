“Quién pompó reformita”: López Obrador confió en que la extradición de Lozoya esclarezca el origen de la Reforma Energética

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que con la extradición de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), se va a saber todo, incluso cómo fue que se aprobó la llamada Reforma Energética, proceso en el que, dejó entrever, hubo corrupción y sobornos.

“Miren ahora ¿no?, según la fiscalía general, va a traer el señor Lozoya. Todo lo que se va a saber, porque él era director de Pemex cuando se aprobó la Reforma Energética.

¿Quiénes aprobaron esa reforma?, ¿qué partidos? Ahí se los dejo de tarea. ¿Cómo la aprobaron?, ¿por qué se obtuvieron los votos?, ¿cómo se obtuvieron los votos? Esto va a ayudar mucho a esclarecer cosas, porque fue un gran engaño, un gran fraude la llamada Reforma Energética”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador dijo que con la Reforma Energética, aprobada en la administración de Enrique Peña Nieto, pero impulsada desde el sexenio de Felipe Calderón, se dedicaron a saquear y a destruir Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Nos vendieron la idea, o así lo plantearon, de que se iba a producir más petróleo, que iba a llegar la inversión extranjera a raudales, que se iban a generar muchísimos empleos, que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, que era la panacea y fue todo lo contrario, se dedicaron a saquear al sector energético, a destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad”.

El mandatario mexicano cuestionó cómo fue aprobada dicha reforma, y citó al famoso músico Chicoche.

“Entonces, como decía mi finado paisano, Chicoche, ¿quién pompó?, ¿quién pompó reformita?, ¿quién pompó? Entonces, eso nunca jamás se debe de repetir”, aseveró el presidente.

López Obrador se refirió este lunes las extradiciones del exgobernador de Chihuahua, César Duarte y del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, acusados de actos de corrupción; y explicó que, independientemente del castigo, su apuesta es a que se conozca cómo funcionaba la red de corrupción y quiénes participaron, pues, dijo, los ex funcionarios pertenecían una banda de cuello blanco.

“Apuesto mucho al ejemplo, a que sea mal visto al corrupto, que se estigmatice la corrupción. Ahora por ejemplo vienen personajes que estuvieron en actos de corrupción o se les acusa de actos de corrupción, porque son las autoridades las que van a juzgar.

Independientemente de lo que podemos recuperar si hay bienes sustraídos ilegalmente del patrimonio público, independientemente del castigo que de acuerdo a la ley se les tiene que aplicar; un elemento importante también de justicia es que se pueda informar de cómo funcionaba, del régimen de corrupción; porque actuaban con prepotencia y nunca pensaron de que se iban a dar a conocer estos actos de corrupción, y lo más que se hacía era condenar a una persona, era un chivo expiatorio.

Ahora sería importante que no se laven las manos todos, que no se ensañen en una persona que fue parte de una banda de cuello blanco, que se dedicó a robar, porque ni modo que lo haya hecho solo, que no hayan participado todos”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador reiteró que Lozoya aceptó su extradición a cambio de beneficios jurídicos, pues esta dispuesto a informar sobre la red de corrupción.

“El caso del director de Pemex, Lozoya, que va a ser extraditado, el mismo aceptó su extradición y está dispuesto a informar de lo que sucedio”, dijo el presidente.

El mandatario mexicano explicó que Pemex aún tiene una deuda por la compra fraudulenta de la planta Fertinal, operación por la cual está detenido Lozoya, y que de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República, también estuvo involucrado el Poder Legislativo.

“Imagínense, independientemente de la pena, de lo que podemos recuperar, porque se utilizó dinero público, todavía Pemex tiene deudas de la planta de fertilizantes que se compró de manera fraudulenta, pero que él informe, aclare cómo fue.

Esto de acuerdo a lo que informó el fiscal, tuvo que ver hasta con el Poder Legislativo, o sea que están involucrados legisladores, vamos a sacar todo esto... que se sepa”, recalcó López Obrador.

El presidente aseguró que informará sobre todos los actos de corrupción que se cometieron en los sexenios pasados, para que de esa manera no se vuelvan a repetir.

“Vamos a sacar todo esto, sí, y que se sepa. Yo sostengo que por un lado está el castigo, pero por el otro es la no repetición, el que no se celebren los fraudes, como era antes, que se dedicaban a saquear y ni siquiera perdían su respetabilidad”, aseveró.

López Obrador explicó que anteriormente ni siquiera perdían su respetabilidad quienes cometían actos de corrupción, por el contrario, existía “un nivel de enajenación” que hacía que no se viera mal.

“Yo antes comentaba en la campaña que en algunos casos los padres les decían a los hijos: ‘Estudia para que cuando sean grande sean como don Fulano, un reverendo ladrón’. Era el ejemplo a seguir el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Eso tiene que desaparecer. Nada de que cuánto tienes, cuánto vales, no, eso es estigmatizar la riqueza mal habida.

Y que la persona sea reconocida, recompensada, admirada por su integridad, por sus principios, por sus ideales, por su honestidad. Eso es lograr una sociedad mejor.

Imagínense eso, pero era el nivel de enajenación que existía, no se veía mal, era: ‘Tienes un cargo, aprovecha, no se te va a volver a presentar la oportunidad, no seas tonto”, señaló el mandatario mexicano.

Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, será extraditado a México para ser juzgado por delitos como asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según ha dicho López Obrador, aceptó su extradición para dar información sobre la red de corrupción que operó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a cambio de beneficios jurídicos.

De acuerdo a un reporte del diario Milenio, Lozoya Austin tiene videos en los que podría demostrar que fue utilizado como “un instrumento no doloso de la comisión del delito”.

Las fuentes consultadas aseguraron que las grabaciones audiovisuales pueden probar cuál fue el método que utilizaron para la aprobación de la Reforma Energética impulsada en el gobierno de Peña Nieto. Esto podría poner en la mirada de las autoridades tanto al entonces presidente como a su gabinete, senadores y diputados.

Dicho método justificaría la adquisición de las plantas de Fertinal y Agro Nitrogenados a sobreprecios por Petróleos Mexicanos (Pemex), mismas que se hicieron con el objetivo de cumplir con los beneficios de dicha reforma en cuestión de producción de fertilizantes.

Dentro de las mencionadas grabaciones podrían quedar expuestos los sobornos que se hicieron alrededor de la llamada Reforma Energética.

