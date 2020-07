“Me han peinado francotiradores”: el mensaje de Epigmenio Ibarra que le dejó burlas y críticas

Foto: @epigmenioibarra/Twitter.

El productor televisivo Epigmenio Ibarra se convirtió en tendencia de Twitter en México por un mensaje en donde habló de algunos hechos a los que ha sobrevivido.

Ibarra respondió a quienes lo insultan a través de la red social, pero con su mensaje desató nuevos comentarios en su contra.

“Me han peinado francotiradores”, escribió el sábado alrededor de las 7 PM. “Me han disparado ráfagas directas. He estado a punto de que me fusilen. He caído en emboscadas. He estado a punto de volar hecho pedazos. Me he volcado tres veces. Me salí por el parabrisas a 160 kilómetros por hora”, continuó Ibarra, quien finalizó con la frase: “¿De verdad creen que con insultos me intimidan?”.

Su tuit de inmediato causó gran impacto en la red social y hasta ahora ha obtenido más de 10,000 "me gusta" y cientos de comentarios que, en su mayoría se trataban de burlas, pues consideraron que su texto era como una película de acción.

“Le faltó decir que el SAT lo rafagueó con una sustanciosa condonación de impuestos. ¡Qué bárbaro¡ Ni Mario Almada o Chuck Norris”, decía uno de los comentarios.

“Ni Rambo se ha salvado de tanto”, “¿De qué narcoserie es este guión?”, se leía en otros de los mensajes.

Ante la ola de reacciones que recibió, Epigmenio se expresó así:

“El clima de rispidez en la red -generadora en primer lugar por la acción corrosiva que,en los medios tradicionales,de columnistas, intelectuales orgánicos y presentadores de radio y TV, exacerbado por ex gobernantes corruptos que les pagaban y sus bots-no me alejará de ellas”.

Ibarra continuó en la red social compartiendo mensajes relacionados con las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador y más adelante volvió a referirse al asunto del tuit por el que se convirtió en tendencia.

“Soy, como muchas y muchos, de los que conocí cubriendo guerras solo un sobreviviente, un afortunado. A casi todas y todos ellos los salvó su valentía. A mí me salvó el miedo; un miedo que me hacía avanzar solo un poquito más. La mezcla precisa entre deseo, audacia y temor”.

Pero ese mensaje también recibió cientos de burlas relacionadas con personajes de acción o videojuegos.

Apenas hace unos días Ibarra había tenido un enfrentamiento con el periodista Ciro Gómez Leyva a través de los medios.

“Ciro Gómez Leyva me ha tachado de Goebbels de cuarta. Puedo entender que este señor tenga diferencias políticas irreconciliables conmigo, que sienta por mí una profunda antipatía. Lo que no puedo entender, ni tolerar, es que me compare con uno de los mayores asesinos de la humanidad”, señaló el realizador en un video que difundió Radio Fórmula a manera de derecho de réplica.

Comentó además que eso le parecía un insulto, pues Goebbels fue quien “urdió la coartada para el exterminio de miles de personas”. Señaló que ese comentario da pie a una campaña de linchamiento en su contra y establece un “paralelismo implícito entre el régimen nazi de Adolf Hitler y el gobierno democrático de México”.

Epigmenio Ibarra contra Ciro Gómez Leyva

Para finalizar su video, Ibarra solicitó a Gómez Leyva que lo dejara de insultar y de incitar el odio en su contra entre sus escuchas. En ese contexto invitó a realizar un debate “sin insultos y con respeto”.

Esta polémica inició a finales de mayo luego de que se estrenara la primera parte de una entrevista realizada por Ibarra al presidente López Obrador en las instalaciones de Palacio Nacional-

Durante la emisión nocturna de su noticiario, Gómez Leyva presentó un fragmento en el que López Obrador habla de la relación de los medios de comunicación con el poder y en cada oportunidad que menciona a Ibarra, el conductor lo describió como un “propagandista” del mandatario, lo que causó la reacción de Ibarra en Twitter.

“¿Propagandista? Eso has sido tú a cambio de mucho dinero del erario y para personajes infames. No soy de esos a los que le importan más sus preguntas que las respuestas de los entrevistados. Por cierto, este ‘productor’ nunca te vio en la línea de fuego, ni en las calles”, comentó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Epigmenio Ibarra confronta a Ciro Gómez Leyva por llamarle “Goebbels de cuarta”: denuncia “una campaña de linchamiento”

Epigmenio Ibarra responde a sus críticos por la entrevista a AMLO: lo importante son las respuestas, no las preguntas