México

Huyó de la violencia y fue asesinado en Puebla: el empresario Abraham Ruiz Aguilar murió a tiros frente a su esposa

El hecho violento ocurrió la mañana del 18 de junio mientras el empresario circulaba sobre la Calzada Zavaleta

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Primer plano de un hombre con cabello oscuro corto y barba, viste una camisa clara con cuello, mira al frente y sonríe ligeramente. Fondo claro y difuso
La imagen muestra a Abraham Ruiz, dueño de Foxies Men’s Club Puebla, asesinado a tiros la mañana del 18 de junio. (Facebook: Samantha Aguilar)

La violencia alcanzó a Abraham Ruiz Aguilar años después de que abandonó Veracruz para escapar de las amenazas del crimen organizado. El empresario de 33 años fue asesinado a balazos la mañana del jueves 18 de junio mientras circulaba en un automóvil BMW sobre la Calzada Zavaleta, en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron el vehículo con placas RCN-262-E y dispararon en repetidas ocasiones contra el conductor. Una de las balas impactó en la cabeza del empresario, quien murió dentro de la unidad antes de recibir atención médica.

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Al momento del ataque viajaba acompañado por una mujer, señalada en algunos reportes locales como su presunta pareja. Fue ella quien solicitó apoyo a los servicios de emergencia tras la agresión. Sin embargo, los paramédicos únicamente confirmaron el fallecimiento.

Retrato de Abraham Ruiz Aguilar en un anuncio funerario con texto detallando velatorio y sepelio, adornado con una cruz y flores blancas
El anuncio fúnebre detalla el velatorio y sepelio de Abraham Ruiz Aguilar, con información sobre las fechas del 20 y 21 de junio y los lugares en Funeraria Bosques del Recuerdo y Parque Memorial Bosques del Recuerdo. (Facebook: Samantha Aguilar)

Abraham Ruiz dejó Veracruz tras amenazas criminales

Ruiz Aguilar era conocido por su participación en el sector de centros nocturnos y entretenimiento para adultos. En Puebla era propietario de Foxies Men’s Club y de Butcher’s Steakhouse, establecimientos ubicados en la zona de la Recta a Cholula.

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Su llegada a territorio poblano ocurrió antes de la pandemia de COVID-19. Según información difundida por medios locales, decidió trasladarse tras enfrentar amenazas de grupos criminales en Veracruz, donde también administraba negocios similares junto con su hermano.

La situación de violencia en su estado natal se agravó en 2019, año en que su hermano perdió la vida en circunstancias relacionadas presuntamente con la delincuencia organizada. Ese mismo periodo estuvo marcado por ataques contra centros nocturnos en Veracruz, incluido el caso del bar El Caballo Blanco de Coatzacoalcos.

Aunque logró establecerse y expandir sus negocios en Puebla, reportes extraoficiales indican que en meses recientes había regresado a Xalapa para fijar nuevamente su residencia.

Fiscalía de Puebla investiga varias líneas

Tras el homicidio, autoridades estatales desplegaron un operativo en la zona y comenzaron las investigaciones correspondientes. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que personal ministerial, pericial y de investigación trabaja en el análisis de videograbaciones e indicios recabados en el lugar.

“Desde el primer momento se han desplegado actos de investigación por parte del personal ministerial, pericial y de investigación, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y ubicar a los responsables”, señaló la dependencia en un comunicado.

Comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado de Puebla con el escudo de armas del estado. El texto detalla una investigación por un robo con muerte
Este comunicado de prensa de la Fiscalía General del Estado de Puebla informa sobre el inicio de una investigación por la muerte de una persona en la colonia Loma Linda tras un robo. (X: Fiscalía General del Estado de Puebla)

La institución también expresó sus condolencias a familiares y amigos del empresario y confirmó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación.

Información obtenida por medios locales apunta a que el posible cobro de piso figura entre las hipótesis que analizan las autoridades, debido a presuntas amenazas previas contra Ruiz Aguilar. No obstante, la Fiscalía aclaró que, por la naturaleza del caso, no puede proporcionar más detalles mientras continúan las diligencias.

Empresario es sepultado en su natal Veracruz

A 48 horas del crimen, familiares informaron que Abraham Ruiz Aguilar sería velado la mañana del sábado 20 de junio en la funeraria Bosque del Recuerdo hasta las 10:00 horas del domingo. Posteriormente, será sepultado en el Parque Memorial.

Ante la proliferación de versiones extraoficiales, la familia solicitó difundir solo información compartida por la esposa del empresario. “La única versión verídica de lo sucedido es la proporcionada por su esposa, quien estuvo presente en los hechos. Por ello, les pedimos atentamente a los medios de comunicación y demás personas no difundir información proveniente de otras fuentes, ya que cualquier versión distinta a la compartida por su esposa no corresponde a la realidad”.

Asimismo, solicitaron respeto, comprensión y solidaridad durante su proceso de duelo.

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