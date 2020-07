Jaime Bonilla confesó que se contagió de COVID-19 desde enero

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, confesó este miércoles que se contagió de coronavirus (COVID-19) en enero, semanas antes de la detección del primer caso en México.

Así lo dijo durante una videoconferencia, señalando que presentó la sintomatología sin conocer de qué se trataba.

Por allá de enero, ustedes deben de recordar que tuve una tos muy fuerte, y seguido le comentaba al doctor, ‘oye traigo esta tos consistente, me duele la cabeza’ (...) cuando no se sabía nada de este virus, cuando menos en América, el doctor me llevó al hospital en un par de ocasiones, una vez en San Felipe, porque le decía que me sentía con problemas respiratorios

De acuerdo con el mandatario, sus síntomas se fueron agudizando; lo llevaron al médico, la enfermedad fue confundida con una sinusitis. Cabe mencionar que el primer caso diagnosticado en en el país fue a finales de febrero, y en la entidad, hasta mediados de marzo.

Me tomaron el pulso y me decían que todo estaba bien; en otra ocasión, el doctor aquí en Tijuana, me vio medio fatigado, me checaron todo otra vez, me determinaron sinusitis (...) Cuando se viene en marzo lo del contagio, yo decía, ‘muchos de esos síntomas los tuve’