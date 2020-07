“El coronavirus sí existe, pero es una guerra biológica entre países”: la controversial opinión de Mauricio Clark sobre el COVID-19

Fue en julio del 2018 cuando Mauricio Clark confesó que “dejó de ser gay y se refugió en Dios” (Foto: Instagram)

Fiel a su estilo, el conductor Mauricio Clark no se queda callado y ahora se pronunció sobre el coronavirus, enfermedad surgida en China a finales del año pasado y que calificó como “una guerra biológica entre países”.

Al contrario de otros miembros de la farándula, el ex presentador de Televisa y Multimedios sí cree en la existencia del COVID-19 y da su propia explicación del letal avance de esta pandemia.

“El coronavirus sí existe, pero es una guerra biológica entre países. El virus fue creado en Asia para derribar al nuevo imperio romano, que es Estados Unidos”, declaró en entrevista con TV Notas.

Quien ahora se identifica como Franco Clark, explicó que ha conversado con varios especialistas que le han ayudado a formar su punto de vista ante la emergencia sanitaria.

Mauricio Clark comentó que le prometió a Dios que su primer hijo sería adoptado (IG: mauricioesclarketo)

“Me han dicho que esto es una guerra biológica y hay que estar atentos del contraataque. En redes me atacan mucho, pero no me importa. Hay una agenda política de querer matar a las personas y por eso creo que vendrá una segunda pandemia y un brote, y es donde hay que estar más alerta”, agregó.

Según Maricio Clark, al mundo le deparan dos enfermedades igual de agresivas que el coronavirus y que le serán atribuidas a la comunidad LGBT+.

“Tengo información de que en octubre o noviembre va a ser oficial la vacuna del VIH; pero desgraciadamente van a soltar dos enfermedades letales más que se las van a atribuir a la comunidad lésbico gay”, dijo para el mismo medio informativo.

“Porque hay una agenda política. A la comunidad LGBT la están utilizando para imponer un nuevo comunismo en América Latina y no hay marcha atrás”, precisó.

El comunicador informó que su situación económica no ha sido muy buena, por lo que tuvo que empeñar su camioneta para solventar sus gatos en medio de la crisis sanitaria que persiste en el mundo, desde el inicio de este 2020.

Mauricio Clark asegura que ya no es homosexual (Foto: Instagram)

“Me está pegando mucho, pero gracias a Dios todavía no me falta un plato de comida en la mesa, gas y agua caliente... me he visto en la necesidad de empeñar mi camioneta. No me alcanzaba, así que dije: ‘Para eso son los bienes materiales, para salir de los males’”, concluyó.

Mauricio Clark, un comunicador con naturaleza polémica

Fue en julio del 2018 cuando Mauricio Clark confesó que “dejó de ser gay y se refugió en Dios”, lo que desató cientos de críticas y burlas porque durante mucho tiempo sostuvo un noviazgo con un hombre con quien incluso tenía planes de boda.

Todo se complicó cuando volvió a tocar el tema de la homosexualidad y aseguró que dicha tendencia sexual es una “moda”.

Hace unos meses, el presentador, que siempre se mostró sincero ante sus preferencias sexuales, también decidió cambiar su nombre de Mauricio a Franco, porque el primero le recordaba su pasado

El ex periodista de espectáculos pidió conciencia sobre el uso de drogas (Foto: Instagram)

“Fue el último día de Mauricio Clark. Gracias por todo lo que me diste, pero sobre todo, gracias por todo lo que me quitaste”, escribió en su red social.

“Gracias porque a través de tus tropiezos y lágrimas, es como pude conocer el cielo. Hasta siempre, querido Mauricio Clark”, añadió el hombre que se ganó cientos de críticas por atacar a la comunidad gay, a pesar de que hace varios años había aceptado su homosexualidad.

En el emotivo mensaje, también indicó que ahora se llamará Franco en honor a su padre: “Por vez primera le daré el lugar y el respeto a mi padre terrenal, Fausto Franco, pues tanto le odié que jamás quise identificarme con él. A pesar de ser mi dolor más grande, querido papá. Te amo”.

