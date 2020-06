Mauricio Clark teme ir a prisión por promover cursos de conversión sexual

El actor, periodista y conductor Franco Clark (antes conocido como Mauricio Clark) dijo que teme ser enviado a prisión luego de incentivar a otras personas a cambiar su orientación sexual mediante pláticas y talleres, a lo que dice que ha recibido amenazas “por parte del Estado” que puede ser enviado a prisión por hasta ocho años.

Esto según por intentar que varias personas homosexuales cambien su orientación, algo que solamente puede ser decidido por ellos mismos. Clark se ha pronunciado en contra de la homosexualidad luego de vincularse con distintos grupos católicos que buscan “cambiar” la orientación sexual. Así lo dijo para el programa Venga la Alegría.

Están haciendo todos los cambios en el Congreso y nadie se está enterando. A mí ya me tienen amenazado e inclusive amenazas del mismo Estado en que me calle… si no me callo con el tema específico de la homosexualidad, me van a meter entre cinco y ocho años de cárcel (ya) que ningún terapeuta, psicólogo, ningún sacerdote, pastor, ninguna persona puede ayudar a otra persona a su reorientación sexual

Franco refirió que podría ir a prisión aunque estaría dispuesto y sería para el “un honor” el ir a prisión con tal de “haber ayudado” a una persona a cambiar su orientación sexual:

O me voy del país o me voy a la cárcel entre cuatro y ocho años de cárcel. Si me van a meter a la cárcel por ayudar a un hermano a salir de la homosexualidad, para mí va a ser un honor, no es por hacerme el valiente ni superhéroe, pero no le puedo negar la ayuda a alguien que está pidiéndola… Si me van a meter al bote por eso, créeme que va a ser un honor