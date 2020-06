“Yo sé cómo curar el coronavirus”: la inverosímil receta de Alejandro Tommasi que incluye ajo, jengibre y limón

El actor Alejandro Tommasi aseguró que solo con consumir ajo, jengibre y limón se puede curar el coronavirus.

Tommasi ofreció una entrevista al programa de YouTube Chisme No Like en donde respaldó sus dichos argumentando que tiene estudios en química, biología y medicina Ayurveda.

El coronavirus existe, yo se lo inyectaba a mis perritos. Existe desde siempre, lo que pasa es que ahora el coronavirus está manipulado genéticamente, entonces es más fuerte, lo cual no quiere decir que no se quite sino que no lo están tratando adecuadamente