Emilio Lozoya recibió hasta 13.4 millones de dólares en sobornos: Audiencia Nacional de España

Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), de 2012 a 2016, recibió en total USD 13.4 millones en sobornos, de acuerdo con documentos revelados este lunes 6 de julio por la Audiencia Nacional de España, y a los que tuvo acceso la agencia The Associated Press (AP).

En dichos documentos judiciales se detalló que USD 10 millones fueron por parte de la empresa brasileña Odebrecht y USD 3.4 millones de la compañía Altos Hornos de México.

Dentro de estas cifras de corrupción en el sector energético, destaca que el ex funcionario del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto es señalado de robar millones de dólares hasta al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que militaba.

Y es que en 2012, Lozoya Austin le pidió USD 4 millones a Odebrecht para la campaña presidencial de Peña Nieto; sin embargo, sólo entregó la mitad y la otra se gastó para adquirir una lujosa residencia nombre de su esposa: Marielle Helen Eckers.

Una lujosa casa en el conodiminio Quinta Mar, es propiedad de la esposa de Emilio Lozoya, ex director de Pemex (Foto: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)

“A cambio de la ayuda prestada al director superintendente de Odebrecht para su posicionamiento en los Estados de Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, en el mes de marzo de 2012, el reclamado solicitó a aquel que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del partido PRI”, según la Audiencia Nacional de España.

De abril a junio y en noviembre (los comicios se llevaron a cabo en julio), la compañía depositó hasta ocho transferencias en cuentas vinculadas a la familia de Lozoya, pero “parte de dicha cantidad se destinó el día 23 de agosto de 2013″ a la compra de un inmueble por USD 1.9 millones en el Estado de Guerrero.

Esa parece ser una referencia a una propiedad en la localidad turística de Ixtapa-Zihuatanejo, en la costa del Pacífico, que fue incautada brevemente por las autoridades.

Cabe mencionar que durante su gestión en Pemex, Emilio Lozoya asignó contratos gubernamentales por miles de millones de pesos a Odebrecht, principalmente sobre la refinería de Tula, en Hidalgo.

Vista área de la zona donde se ubica la otra lujosa casa en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México (Captura de pantalla: Google Maps)

Por otra parte, en los papeles judiciales se lee que Lozoya Austin recibió de Altos Hornos de México USD 3.4 millones, también en 2012, misma empresa que vendió una empresa chatarra de fertilizantes por un precio inflado a Pemex, razón por la que su director, Alonso Ancira Elizondo, fue detenido en España en mayo de 2019.

Con dicho dinero, el entonces director general de Pemex habría comprado otra lujosa residencia en el exclusivo fraccionamiento de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, misma que fue puesta por el propio Lozoya en su declaración patrimonial.

Estas revelaciones se dan después de que España autorizó su extradición a México para que enfrente cargos equivalentes a lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Sin embargo, podrían aplicarse otros cargos distintos a los que se le fincaron en España.

Emilio Lozoya será juzgado por el famoso caso Odebrecht en el que presuntamente participó como parte de un fraude de 280 millones de pesos. (Foto: Reuters)

Las autoridades mexicanas han dicho que Lozoya Austin ofreció hablar sobre dichos sobornos millonarios, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, muchos en México esperan que el ex funcionario pueda implicar a otros en el PRI, incluso al ex presidente Enrique Peña Nieto, que gobernó el país de 2012 a 2018.

A pesar de las acusaciones, Emilio Lozoya siempre ha negado haber cometido delito alguno. No obstante, huyó de México y estuvo prófugo un mes en el extranjero. La policía española lo arrestó en febrero pasado en la ciudad sureña de Málaga.

