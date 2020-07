El Z-40 fue cambiado de prisión; sus abogados aseguran que lo querían “desaparecer”

Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Z-40', máximo líder de la organización criminal los Zetas, fue cambiado de penal (FOTO: SEMAR/Cuartoscuro)

Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40”, uno de los fundadores de Los Zetas, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 17, en Buenavista Tomatlán, en la tierra caliente de Michoacán, tras acusar que autoridades del penal de Puente Grande, en Jalisco, buscaban “desaparecerlo o asesinarlo”, se informó este viernes.

Según registros judiciales, los abogados de Treviño Morales acusaron ante un juez federal de la Ciudad de México que en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 de Occidente, considerado de máxima seguridad, su defendido fue víctima de tortura, tratos crueles y se buscaba practicarle “desaparición forzada para someterlo a una ejecución extrajudicial”.

El sanguinario líder de Los Zetas permaneció en el penal de máxima seguridad de Puente Grande casi un año y apenas la semana pasada su abogado Víctor López promovió una demanda de amparo por lo que un juzgador dictó una suspensión de plano para localizar a Treviño Morales y cesar hostilidades contra él.

Que se abstengan de intimidar o efectuar cualquier acción para disuadir a Miguel Ángel Treviño Morales, de instaurar cualquier acción o procedimiento, con el fin garantizar la investigación y esclarecer la verdad respecto de los hechos. Proporcionen toda la información que pueda resultar conducente para la localización de la probable víctima del delito de desaparición forzada, aquí quejoso Miguel Ángel Treviño Morales

Miguel Ángel Treviño Morales, el sanguinario líder de "Los Zetas" (Foto: Twitter@AnaRent)

El Z-40, detenido en julio de 2013 por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en Nuevo Laredo, Tamaulipas no fue localizado en Puente Grande por las autoridades judiciales federales, pero se les informó que el 30 de junio fue llevado al Cefereso Número 17 “CPS”, en Michoacán.

Entre otros delitos, Miguel Ángel Treviño Morales está acusado de ordenar el secuestro y asesinato de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto del 2010.

Treviño Morales, cuya familia fundó el hoy Cártel del Noreste que opera en Tamaulipas y Nuevo León, forma parte de los más de 300 reos considerados de alta peligrosidad que fueron trasladados el 30 de junio pasado de Puente Grande a distintas cárceles del país, bajo un dispositivo de seguridad por tierra y aire, encabezado por la Marina, Ejército y Guardia Nacional.

El Cefereso 2 de Occidente notificó al juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, que el traslado de Treviño Morales se llevó a cabo en cumplimiento al oficio SPC/PRS/8145/2020.

La defensa de "El Z-40" alegó que su cliente iba a ser víctima de desaparición forzada para ejecutarlo extrajudicialmente (Foto: FERNANDO CARRANZA GARCIA/Cuartoscuro)

Ante ello, el juez ordenó notificar a las autoridades del Cefereso de Michoacán que ese mismo día le concedió al quejoso la suspensión de plano contra actos de tortura, tratos crueles y desaparición forzada para someterlo a una ejecución extrajudicial.

Asimismo, solicitó el apoyo del juez de Distrito en turno, con residencia en Uruapan, para que instruya al actuario acudir al Cefereso de Michoacán para que Treviño Morales manifieste si ratifica o no la demanda de amparo que promovió el pasado 30 de junio, apercibido que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada.

El 8 de junio, un juez del Centro Federal de Readaptación Social 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, trasladó de penal a Miguel Ángel Treviño Morales. El cambio al Cefereso en Jalisco ocurrió luego de la aparición de un video en el que hombres encapuchados y armados advertían sobre un plan para que el narco se fugara de la prisión.

Ese mismo día su abogado presentó un juicio de amparo, tras acudir a la prisión del Estado de México y no encontrar a su cliente. Argumentó ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México que “El Zeta-40” había sufrido una desaparición forzada por lo que exigió localizarlo.

MAS SOBRE ESTE TEMA:

Por “riesgo de fuga” trasladaron a Miguel Ángel Treviño, “El Z-40”, el sanguinario líder de Los Zetas

Un juez ordenó realizar la prueba coronavirus a Miguel Ángel Treviño “El Z-40, el sanguinario líder de “Los Zetas”

El narcopsicópata: Miguel Ángel Treviño Morales, el criminal que devoraba los corazones de sus enemigos