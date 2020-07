Estas son las estaciones del Metro que cerrarán este fin de semana por restricciones en el Centro Histórico

La decisión es parte de las nuevas medidas en el Centro Histórico. (Foto: Reuters)

Dos estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, dejarán de operar este fin de semana en la capital del país, como parte de las nuevas medidas que se establecerán en la zona del Centro Histórico de la CDMX, según informó esta tarde, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Debido al incremento de personas en las calles de una de las zonas más visitadas del país, Sheinbaum y su equipo tomaron la determinación de revisar su proyecto de apertura de negocios en esa región y se autorizó volver a cerrar los locales que previamente habían aperturado.

Y es que desde el pasado 30 de junio se autorizó la integración de actividades en tiendas y locales del Centro Histórico, luego de que la CDMX pasó del semáforo rojo al naranja y debido a la disminución de ocupación hospitalaria.

Sin embargo, la jefa de Gobierno reveló a través de una videoconferencia, que se implementarán nuevas estrategias para evitar contagios de personas, además de medidas preventivas como el cierre de dos estaciones del Metro.

Se trata de las estaciones del Metro Zócalo y Allende, que forman parte de la línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña. La mandataria capitalina refirió que el cierre será solamente durante los días sábado y domingo.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno, afirmó que debido a la alta congregación de personas, un equipo especial de trabajo comenzará a analizar el área.”Se va a poder evaluar la afluencia de personas con ayuda de la Secretaría de Movilidad”.

Además, destacó que la decisión de volver a bajar cortinas en las tiendas, se debe a que hubo fallas en las medidas preventivas de algunos comercios y por el incremento en el aforo de gente.

“La presencia de personas se incrementó mucho más, en calles como Corregidora, las personas se mantuvieron detenidas y eran miles, miles”, mencionó.

Durante la videoconferencia que encabezó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, Icela Rodríguez, enfatizó que a partir de ello, se establecerán nuevos lineamientos y se reforzará con sanciones a aquellas tiendas que no estén cumpliendo.

“Se ha tomado la determinación de que este sábado y domingo permanezca cerrado el Centro Histórico. Hoy se realizará una inspección a los establecimientos”, afirmó.

Claudia Sheinbaum reveló también, cuál es el motivo que se estableció para volver a cerrar los comercios que habían aperturado desde el pasado 30 de junio, luego de pasar del semáforo rojo al naranja y por una ligera baja de ocupación hospitalaria en la Ciudad.

“Esto no es un castigo, sino un alto para que no se ponga en riesgo ni a los pobladores ni a los trabajadores”, expresó Sheinbaum.

La razón principal es porque se percibieron congregaciones de personas, hubo tiendas que no hicieron las filas, que no ofrecieron gel antibacterial, que los trabajadores no usaron caretas, entre otras cosas.

En medio de su equipo de trabajo, la jefa de Gobierno anunció que debido a que esta estrategia no funcionó, se debe analizar un nuevo replanteamiento. Destacó que se llevará a cabo una revisión y orientación a la ciudadanía de cómo visitar el centro.

“Hay un dicho que dice: lo que no se encuentra en el Centro Histórico no se encuentra en ningún lugar del mundo. Toda la gente se abastece, pero hay que evitar las aglomeraciones”.

