CDMX volverá a cerrar el Centro Histórico el fin de semana tras desbordamiento de gente

Luego de que el Centro Histórico de la Ciudad de México lució muy lleno en días pasados tras la autorización del semáforo naranja en la capital, este viernes 3 de julio se dio a conocer que este fin de semana se volverán a cerrar todos los negocios que aperturaron hace unos días a causa del cambio al semáforo sanitario.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno, destacó que la decisión de volver a bajar cortinas en los locales de una de las áreas más concurridas del país, se debe a que hubo fallas en las medidas preventivas de algunos comercios y por el incremento en el aforo de gente.

“La presencia de personas se incrementó mucho más. Calles como Corregidora, que las personas se mantuvieron detenidas y eran miles, miles”, mencionó.

Durante la videoconferencia que encabezó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, Icela Rodríguez, enfatizó que a partir de ello, se establecerán nuevos lineamientos y se reforzará con sanciones a aquellas tiendas que no estén cumpliendo.

“Se ha tomado la determinación de que este sábado y domingo permanezca cerrado el Centro Histórico. Hoy se realizará una inspección a los establecimientos”, afirmó.

Por su parte, Claudia Sheinbaum explicó cuál es el motivo por el cual se estableció volver a cerrar los comercios, que habían aperturado desde el pasado 30 de junio, luego de pasar del semáforo rojo al naranja y por una ligera baja de ocupación hospitalaria en la Ciudad.

“Esto no es un castigo, sino un alto para que no se ponga en riesgo ni a los pobladores ni a los trabajadores”, expresó Sheinbaum.

La razón principal es porque se percibieron congregaciones de personas, hubo tiendas que no hicieron las filas, que no ofrecieron gel antibacterial, que los trabajadores no usaron caretas, entre otras cosas.

En medio de su equipo de trabajo, la jefa de Gobierno anunció que debido a que esta estrategia no funcionó, se debe analizar un nuevo replanteamiento. Destacó que se llevará a cabo una revisión y orientación a la ciudadanía de cómo visitar el centro.

“Hay un dicho que dice: lo que no se encuentra en el Centro Histórico no se encuentra en ningún lugar del mundo. Toda la gente se abastece, pero hay que evitar las aglomeraciones”.

A nivel global, refirió: “Esto es algo que no es privativo de la CDMX, está ocurriendo en todas las partes del mundo. Lo vemos en ciudades de Estados Unidos, europeas, asiáticas”.

Y reafirmó que la pandemia de COVID-19 sigue y todos los ciudadanos debemos aprender a vivir con esta nueva enfermedad, la cual surgió en China el año pasado.

Esta tarde se dio a conocer que la capital seguirá en semáforo naranja y se postergó la apertura de centros comerciales y tiendas departamentales.

Por lo que ya no abrirán el próximo lunes 6 de julio como se había establecido, sino lo harán hasta el miércoles 8 de julio.

“Hemos hecho una revisión muy puntual y no queremos que se vaya a desbordar la asistencia y estamos posponiendo al miércoles”, dijo Sheinbaum.

La jefa de Gobierno insistió en que se busca mantener las cifras de infectados y no se incremente la ocupación hospitalaria en la CDMX.

“No queremos una reversión. Tomaremos algunas medidas para la asistencia a las tiendas departamentales porque lo principal la salud”, expresó.

