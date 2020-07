Rosario Piedra, titular de Derechos Humanos, denunció amenazas de muerte

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, denunció este jueves que recibió amenazas de muerte contra ella y a su familia a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, lo cual atribuyó a su labor al frente del organismo defensor.

En conferencia de prensa, informó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por estos hechos suscitados el pasado 8 de junio.

“El domingo 8 de junio fui víctima de un ataque cibernético, una serie de amenazas vía mensajes de Whatsapp, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Las amenazas eran de varias personas de diversos estados del país y fueron más de cien números telefónicos registrados y documentados, que no solo me amenazaban a mí, sino que involucraban a mi familia”, explicó.

Rosario Piedra consideró que las amenazas tiene que ver con su labor en la CNDH y el cambió a una defensoría del pueblo, lo que “destapó una campaña mediática donde decían que yo solamente quería atender a los pobres, solo que es falso, ya que es un concepto que engloba a todos al decir defensoría del pueblo”.

(Foto: Cuartoscuro)

“Las amenazas no me atemorizan, estoy acostumbrada a tener presión ante esta lucha que hemos llevado desde siempre como víctimas, pero ahora con un estatus de poder hacer, de poder solucionar cosas, de poder impedir, de poder impedir que en este país no se sigan violentando los derechos humanos”, aseguró Piedra Ibarra.

“Esta campaña de amenazas tuvo que ver con los 30 años de la Comisión, con el aniversario de los 30 años de la comisión, donde había dicho que pretendía hacer una defensoría del pueblo.

“Se desató una campaña mediática donde se decía que yo soy solamente quería atender a los pobres, es falso porque una defensoría del pueblo engloba a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país: ricos y pobre, mujer y hombres, niños, adultos mayores, comunidades indígenas, personas con discapacidad”.

Giovanni López falleció tras su detención por policías en Ixtlahuacán de los Membrillos, supuestamente por no traer cubrebocas (Foto: Twitter)

Asimismo, dijo, estas amenazas surgen a raíz de la investigación que realiza la Comisión por la muerte del joven Giovanni López, quien murió a manos de la policía el pasado 4 de junio en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

“Recibí amenazas donde me decían que no me metiera con el gobernador, cuando estoy investigando un caso, no se ha señalado a nadie, se está investigando seriamente y vamos a seguir adelante con la investigación”.

Indicó que estas amenazas las hizo públicas porque no tolerará que siga imperando la impunidad en el país, por lo que estará en manos de la justicia al resolver el caso.

“Lo denuncio, (para) que estén enterados y que vamos a seguir adelante con la reforma de esta comisión hasta convertirla en lo que queremos, en una defensoría del pueblo donde se defiendan los derechos de todas las ciudadanas y ciudadanos”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Enrique Alfaro sigue sin poder explicar el motivo de la detención de Giovanni: “Es parte de lo que se está investigando

“Los vamos a descuartizar”: detenidos en manifestaciones por caso Giovanni López hablan sobre las amenazas que recibieron

Caso Giovanni López: exhibieron otros casos de abuso policial en Jalisco