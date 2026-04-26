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Hoy No Circula 26 de abril: ¿a qué hora es la siguiente actualización sobre la contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

La Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono fue activada desde el sábado en el Valle de México

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Vista frontal de una fila de automóviles y un camión en una carretera, con una ciudad difusa y cubierta de smog de fondo, indicando alta contaminación.
La contingencia ambiental activó el Hoy No Circula este domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis mantiene activa la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México tras registrar concentraciones máximas de ozono durante la tarde del sábado, por lo que se aplican restricciones extraordinarias al programa Hoy No Circula este domingo 26 de abril.

La medida responde a la permanencia de un sistema anticiclónico en el centro del país, que genera condiciones para la acumulación de contaminantes, con intensa radiación solar y viento débil que limita la dispersión de ozono.

¿Qué autos no circulan este domingo 26 de abril?

Hoy no circula contaminación Edomex verificación tenencia
Hoy no circula contaminación (Gob. Edomex)

Las restricciones del programa Hoy No Circula para este domingo, entre 5:00 y 22:00 horas, aplican a los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, a los de holograma 1 cuyo último dígito de placa es 2, 4, 6, 8 o 0, y a los vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6.

También quedan restringidos los autos sin holograma de verificación, como los antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con permisos de circulación, pase turístico, placas foráneas o formadas solo por letras.

El 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios sin válvula de desconexión seca y matrícula par debe suspender circulación.

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo los inscritos en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o Estado de México. Los taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” sujetos a restricción por terminación de placa tampoco circulan de 10:00 a 22:00 horas.

Entre las exenciones se encuentran los vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o tipo exento, así como los destinados a emergencias médicas, servicios urbanos, transporte escolar o de personas con discapacidad debidamente acreditados. Las motocicletas están exentas de la Fase 1.

¿A qué hora se actualiza la información sobre la contingencia ambiental?

Fotografía de archivo que muestra una capa de contaminación en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
Fotografía de archivo que muestra una capa de contaminación en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La Comisión Ambiental de la Megalópolis mantiene un esquema de comunicación con boletines institucionales para informar sobre la vigencia de la contingencia ambiental y las restricciones al tránsito vehicular.

Los horarios habituales de actualización son a las 10:00 horas (primer reporte matutino), 15:00 horas (corte intermedio si existen cambios en la calidad del aire o en las restricciones) y 20:00 horas (boletín vespertino relevante ante persistencia de condiciones adversas o ajustes importantes).

La población puede consultar la información oficial mediante la aplicación Aire, el sitio www.aire.cdmx.gob.mx, los perfiles en X (Twitter) @Aire_CDMX y @CAMegalopolis, así como la página de la CAMe.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas y favorecer el uso del transporte público para reducir la exposición a los picos de contaminación.

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