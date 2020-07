El efecto COVID-19 en la banca en línea: la adopción se aceleró en México

Las transacciones en línea fue una alternativa ante el confinamiento (Foto: Piaxabay)

El periodo de confinamiento por la pandemia de coronavirus ocasionó que incrementara el uso de servicios de banca en línea, al representar una opción viable para realizar transacciones.

Al respecto de las condiciones que generó la crisis sanitaria, Emilio González, director general de Nubank México, mencionó que la gente se vio forzada a realizar transacciones de manera remota. Lo que sucedió fue una aceleración de un cambio que creímos iba a pasar pero, que iba a tomar más tiempo, de moverse a métodos de pago digitales y también ha incrementado las compras en línea.

“La proporción de transacciones en línea incrementó, por ejemplo, para nosotros, antes de la pandemia el 40% de las transacciones eran el línea y ahora son más del 60%, es decir, incremento de 50%”, mencionó el directivo a Infobae México.

Cuando comenzaron a observar el aumento de transacciones en línea, también la entidad financiera detectó que muchos de los usuarios era la primera ocasión que utilizaban por primera vez este tipo de servicios.

Nubank tiene casi 100,000 usuarios en México (Foto: Nubank)

En el 2019 se reportó que son 80.6 millones de usuarios de internet en México, de acuerdo con Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019, de los cuales 16.8% utilizan la web para realizar alguna operación o actividad bancaria.

Emilio González puntualizó: “Es parte de esta barrera, antes no se realizaban porque se pensaba que no era seguro, no era práctico, pero después se vuelve un hábito. Es un cambio que está sucediendo, y que son cosas que conforme avancemos la gente ya ganó la confianza y se forzó a pasar esa barrera”.

Habrá que recordar que en México registra el nivel más bajo de bancarización en la región, según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, cuatro de cada 10 personas tiene acceso a una cuenta bancaria.

La viabilidad de las transacciones en línea también generó que sectores que no los utilizaban regularmente este tipo de herramientas, comenzó a usarlos. En el caso de Nubank, la mayor proporción de sus clientes tiene menos de 35 años, pero registraron un incremento de aplicaciones de gente mayor de 50 años.

Nubank tiene tiene presencia en México desde mayo del 2019 (Foto: Nubank)

La entidad bancaria tiene presencia en México desde mayo del 2019. Fue en agosto dieron a conocer su tarjeta de crédito y hasta octubre que comenzaron con la apertura de cuentas al público en general en una fase piloto (fue una fase controlada y con un número limitado de clientes). En sus planes estaba comenzar en marzo del 2020 con la promoción de sus productos, pero ante la crisis sanitaria las prioridades se modificaron.

El directivo contó que se enfocaron en buscar la forma de apoyar a sus tarjetahabientes, porque los ingresos se muchos se verían afectados. “El enfoque principal fue encontrar la manera de apoyar mejor a los clientes en estos momentos”, indicó.

Entonces, ofrecieron opciones de financiamiento, como fue el postergar los pagos hasta cuatro meses, opción que varios bancos ofrecieron.

“Algo que muchos piden son los meses sin intereses, ya que muchos indican que ayuda mucho porque les permite a los usuarios hacer compras esenciales, permitiéndoles manejar mejor el flujo de dinero. Son cosas que tomamos en cuenta”, explicó.

La entidad financiera comenzó a operar en Brasil en el 2013 (Foto: Reuters/Paulo Whitaker)

Hasta ahora, reportan casi 100,000 usuarios en México, la mayoría la han sumado en los últimos meses.

Nubank, es un neobanco que fue fundado en Brasil en mayo del 2013, país en donde ya acumula más de 25 millones de tarjetahabientes. Este tipo de entidades financieras se caracteriza por no tener sucursales físicas, el usuario tiene el control a través de una aplicación en su celular, es decir, la atención en su mayoría es en línea.

Su operación en consecuencia es distinta a los bancos tradicionales que se reduce en una reducción en costos y les permite brindar servicios sin cobrar comisiones, por lo que representa una ventaja competitiva.

El director general de Nubank México indicó que la “misión es utilizar la tecnología para reducir la complejidad a nuestros clientes y darles el control de su dinero”.

