López Obrador pidió una “limpia” en el aparato de seguridad de Guanajuato: “Impera la violencia”

Foto de archivo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asiste a una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, México, 10 de diciembre de 2019. REUTERS/Henry Romero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a las autoridades del estado de Guanajuato, para realice una “limpia” en lo referente a sus instituciones de seguridad, debido a que la situación de violencia que impera en la entidad es grave.

“No es un asunto personal, están mal las cosas en Guanajuato en cuanto a la impartición de justicia y sobre todo impera la violencia en el estado, yo le he comentado que de todos los homicidios que se comenten en el país, del 15 al 18 % se llevan a cabo en Guanajuato, es un asunto completamente atípico, son muchos homicidios”, refirió el mandatario.

López Obrador consideró que se tiene que llevar a cabo una limpia, pues los habitantes de Guanajuato “no merecen vivir en la sosobra” por la violencia.

“Se tiene que llevar a cabo una limpieza, y lo tienen que hacer las autoridades de Guanajuato, porque no está bien, el pueblo de Guanajuato no merece vivir en la zozobra, en vilo por la violencia”, sentenció.

López Obrador criticó que el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, lleve tanto tiempo en el cargo sin dar resultados en materia de seguridad.

“Una autoridad que lleva 12 años en el cargo y que tienen estos resultados, es como si no me aprobaran como presidente y yo alegara de que me eligieron hasta el 24 y me quedo, campante, cuando la gente no me respalda , donde esta la democracia , ¿no es el pueblo el que manda?, entonces en política entre otras cosas cuentan los resultados”, explicó.

El mandatario mexicano hizo un llamado respetuoso a las autoridades de la entidad, para que “se tomen cartas en el asunto”, aclaró que la Fiscalía General de la República también tiene que hacer lo propio, y respaldó el trabajo del fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

“Hago un llamado a las autoridades, de manera respetuosa, para que tomen cartas en el asunto, desde luego la fiscalía tiene que hacer lo propio, yo respaldo los puntos de vista del fiscal Gertz Manero”, señaló.

Información en desarrollo