Capitalinos olvidan semáforo naranja de COVID-19 y llenan las calles del Centro Histórico

Este martes 30 de junio, podrán abrir los negocios del Centro Histórico con un programa especial de apertura, que contempla estrategias para evitar aglomeraciones (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

La Ciudad de México se mantiene como el epicentro de la epidemia de COVID-19 en el país. Los datos de este martes arrojan que la capital continúa registrando el número más alto de contagios y defunciones a nivel nacional, con 48,014 y 6,560, respectivamente.

El semáforo epidemiológico en la entidad federativa cambió este lunes: de rojo (alerta máxima) a naranja (riesgo alto), ante una tendencia descendente en el número de personas hospitalizadas. Sin embargo, la capital se encuentra a la cabeza en cuanto a los casos confirmados activos, con 3,428.

De acuerdo con El Universal, a horas de que se reanudaran las actividades comerciales en el Centro Histórico, había ambulantes afirmando que respetarían las medidas sanitarias, pero vendían sin autorización; clientes “abarrotando” negocios, y restaurantes permitiendo consumir dentro de los establecimientos.

Para este martes 30 de junio, podrán abrir los negocios del Centro Histórico con un programa especial de apertura, que contempla estrategias para evitar aglomeraciones. En este sentido, la apertura de establecimientos comerciales será gradual y rotativa, por lo que sólo abrirá el 50% de los locales.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno capitalino, afirmó que con el cambio del color del semáforo epidemiológico se estima que un millón y medio de personas regresen a trabajar y a comprar en esta zona de la ciudad (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Sin embargo, las calles ya se encuentran llenas de comerciantes; sobre Correo Mayor y Venustiano Carranza, República de Guatemala, Corregidora, y Academia, la gente se aglomera, las vialidades compartidas no son respetadas, y comercios formales ya empezaron a trabajar.

“El dinero no me alcanzaba para el gasto diario. Sólo le pude pagar unas semanas a mis empleadas, porque lo poco que tenía era para que sobreviviera mi familia, pero ya se me acabó todo”, contó Cecilia a El Universal, quien vende artículos de belleza en la calle de República de Argentina. Admitió que desde hace dos semanas tuvo que “desafiar los ordenamientos de las autoridades capitalinas” y abrir su local porque ya no tenía dinero para comer.

Otros locatarios, como aquellos ubicados en a agrupación Concepción Escobedo, A.C., en la calle Academia número 38, aseguraron que tenían “todo listo” para la reapertura de este martes. No eran los únicos: restaurantes, plazas comerciales, tiendas de ropa, todos comenzaron a limpiar sus locales y a levantar las cortinas.

Los restaurantes tenían permitido reabrir a partir de este martes 30 de junio, sin embargo, varios ya daban servicio, para llevar o en mesas dentro de los locales, desde antes.

En vialidades como en la avenida 5 de Mayo, las autoridades solamente permiten el paso a personas que trabajen ahí o acudan a realizar algún trámite (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Además, la mandataria capitalina reconoció que la reapertura representa un riesgo para la salud, y señaló que es importante observar cómo se enfrenta la crisis sanitaria y económica.

La epidemia en la capital ha obligado a reorganizar algunas vías públicas. Se han recortado carriles de vehículos para hacerlos peatonales; sin embargo, se utilizan como estacionamiento para autos y motocicletas.

En vialidades como en la avenida 5 de Mayo, las autoridades solamente permiten el paso a personas que trabajen ahí o acudan a realizar algún trámite. En otras, como en las calles de República de Uruguay, Perú, y Venezuela, “cientos” de vendedores ambulantes ya se encuentran trabajando, aunque varios nunca lo dejaron de hacer.

Mientras que Sheinbaum Pardo reconoció que la reapertura representa un riesgo para la salud, también señaló que es importante observar cómo se enfrenta la crisis sanitaria y económica (Foto: EFE/José Méndez)

Entre ópticas, librerías, papelerías, estudios fotográficos, tiendas de ropa, y restaurantes que permiten comer dentro de los locales, ya funcionan de manera normal.

Por otro lado, un gran número de tiendas en Eje Central, Artículo 123, y Venustiano Carranza, se mantienen cerradas porque, según empleados, “su situación económica ya era muy mala”.

En la nueva actualización de cifras sobre la epidemia por coronavirus en México, la Secretaría de Salud informó que suman 226,089 casos confirmados acumulados y 27,769 defunciones por COVID-19 hasta este martes 30 de junio. Del total de contagios, únicamente 23,782 presentaron síntomas en los últimos catorce días, lo que representa la epidemia activa en el país.

Desde el Palacio Nacional, el director de Epidemiología, José Luis Alomía dijo que se cumple un mes del regreso a la “nueva normalidad”, estrategia que pretende lograr la reapertura ordenada, gradual y escalonada de la vida económica, social y educativa de México; sin embargo, recordó que es importante continuar atendiendo a las medidas básicas de higiene para frenar la propagación del virus SARS-CoV-2.

