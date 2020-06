“Bola de nacos”: diputada explotó contra sus compañeros de Morena por rechazar su propuesta

Diputada Mayela del Carmen Salas Sáenz. (Foto: especial)

La diputada de Morena en el Congreso de Michoacán, Mayela del Carmen Salas Sáenz, llamó “bola de nacos” a sus compañeros de bancada después de la discusión de un punto de acuerdo que ella propuso.

En la sesión realizada de manera virtual, Salas Sáenz solicitó destinar más recursos a la atención de mujeres víctimas de la violencia, pero algunos de sus compañeros votaron en contra, mientras que otros se abstuvieron.

Tras los resultados de la votación, el primer secretario de la mesa directiva, Humberto González, preguntó si había alguna intervención más para fijar postura. Fue entonces que Mayela del Carmen lanzó los insultos, creyendo que su micrófono estaba apagado.

“Ahí está… no te apoyaron…¡y a mí qué me importa que me apoyen pinche bola de nacos”, soltó.

Foto: cortesía Congreso de Michoacán

El comentario de la legisladora provocó risas nerviosas entre el resto de sus compañeros. “Ay, ay, ay”, se escucha decir a otra diputada.

Hasta el momento la diputada Salas Sáenz no ha dicho nada sobre lo sucedido. La bancada de Morena tampoco se ha posicionado sobre el asunto y ni el Legislativo de la entidad.

De acuerdo con la cuenta Twitter del Congreso de Michoacán, en la sesión ordinaria virtual de este miércoles, además de solicitar más recursos para atender la violencia contra las mujeres, la diputada Mayela del Carmen Salas presentó otra iniciativa para regular jurídicamente el trabajo que hacen tanto autoridades como activistas y vecinos en favor de los animales sin dueño.

No es la primera vez que diputados de algún Congreso local insultan a sus compañeros legisladores por diversos motivos e incluso se enfrentan a golpes.

El pasado 25 de marzo, diputadas de Morena y del Partido Encuentro Social pelearon a golpes y mordidas, porque un grupo de legisladores trató de impedir la entrada del director del área de Finanzas del Congreso de Baja California Sur.

La riña entre las diputadas Lorenia Lineth Montaño, del PES, y Rosalba Rodríguez López, de Morena, inició luego de que legisladores de Encuentro Social y el Partido Acción Nacional (PAN) cerraron la entrada del Congreso estatal para impedir la entrada del director del área de Finanzas.

A mordidas se atacan dos diputadas de la 4T en Baja California Sur (Capturas de Pantalla)

Esta situación desató un intercambio de insultos que concluyó con la pelea entre las diputadas. Ambas recibieron mordidas en los brazos, y Rodríguez López fue lesionada además en la oreja izquierda.

Otro incidente lamentable ocurrió en octubre del año pasado en el Congreso de Morelos, cuando el diputado independiente José Casas González habló ante el pleno a “chile pelón” a sus compañeras al decirles que “pa qué se meten en esto, desde el momento que aceptaron una candidatura y estar aquí, sabían las responsabilidades que lleva tener un cargo”.

Y agregó: “Pueblo de Morelos, lamentablemente así son las cosas. Tenemos que transitar en este Congreso. Es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul”.

Las polémicas declaraciones ocurrieron luego de que la mayoría legislativa votó para someter a juicio político a la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del PT, acusada de operar a favor del exgobernador Graco Ramírez y de incurrir en desacato en sus actividades legislativas al violentar la Ley estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que sanciona el abandono o desatención injustificada de las funciones que se le encomendaron.

La sesión, se convirtió en una lluvia de protestas de siete diputadas que integran el llamado G-7, que lidera Tania Valentina, luego de formalizarse su destitución como presidenta de la Junta Política y de Gobierno.

