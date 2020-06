La Perspectiva de Género: el futuro para no invisibilizar los feminicidios en México

Homologar el feminicidio ayudaría a las investigaciones y a que este se tipifique de manera correcta (Foto: Twitter@JulietaMejia)

Los feminicidios han ido al alza en México, sin embargo la invisibilización del delito es un tema muy grave, ya que las estadísticas oficiales, difieren mucho de las estadísticas hechas por parte de organizaciones en pro de la mujer.

¿Qué es lo que se debe hacer para tener un conteo preciso? de acuerdo a la creadora del Mapa del Feminicidio en México, María Salguero, algo que puede ayudar a nivel nacional es homologar el delito, buscar los ejemplos de quien lo esté haciendo bien y partir de ahí.

“Homologar el delito a nivel nacional. Pero eso no garantiza que se vaya a medir correctamente el delito, porque si alguien no quiere tener tantos feminicidios, los manda a otras carpetas de investigación [...] Creo que el código penal de Sonora es el más completo a nivel nacional. [...] Cada estado reporta lo que se le da la gana: tan solo en abril el Estado de México reportó un feminicidio en el secretariado y por prensa yo registré 17 casos. Es invisibilizar un delito. ¿Cómo vas a atender un problema si no lo diagnósticas bien?”, dijo Salguero en entrevista para Infobae México.

Algo más que afecta además de que no existe un protocolo estricto de investigación, es que la violencia de género no es visto como un problema de gravedad, y es dejado de lado hasta que llega a las últimas consecuencias para las víctimas.

“Por la sentencia Mariana Lima Buendía, todo las muertes de mujeres deben catalogarse como feminicidios, hasta comprobarse lo contrario, pero nadie lo hace. Todo el mundo lo hace al revés”, explicó la geofísica.

Aunado a esto, la carga de trabajo dentro de los ministerios públicos hace que la impunidad crezca, que las investigaciones tarden y que la ayuda no llegue a tiempo para las mujeres.

Luego llega una mujer a denunciar al ministerio público y las mismas autoridades le preguntan que quien la va a mantener si meten a su esposo a la cárcel. ‘Ay pero qué le hizo. Ay, pero no tiene tantas lesiones doñita’ y todo eso es para quitarse la carga. Lo hacen con un fin de no trabajar. También los MP tiene una cantidad impresionante de carga, tienen un rezago en carpetas de investigación[...] con esto la federación puede apoyar a los demás estados

Pero, qué hacer en estos casos en donde la vida de una mujer depende en que sea escuchada. Una de las soluciones de la egresada del Instituto Politécnico Nacional es capacitar a las autoridades con perspectiva de género. De esta forma podrán comprender las situación de peligro y sabrán qué hacer.

“No siempre es la víctima quien llama, quien llama son vecinos. La víctima no sabe qué hacer. Vi una nota de prensa que los policías orientaron a una víctima de cómo denunciar y por dónde la violencia familiar. Por eso es importante la capacitación con perspectiva de género, hay unos municipios que tienen policía capacitada en género. [...] La fiscalía de Sonora, por juicios abreviados en feminicidios ya emiten una sentencia condenatoria. Por ejemplo, el caso de la niña Ana Paola, que la asesinaron los primeros días de abril, como a los ocho días estaba ya la sentencia. Entonces es importante eso, que los MP tengan el material necesario para ir liberando carga de trabajo”, detalló.

De acuerdo a una de las investigaciones de Salguero, la violencia de género no solamente es dentro de las casas. Esto es debido al crimen organizado, que también ha hecho que la violencia de género crezca en el país.

Solo 10% es por violencia familiar. Pero un 63% de mujeres asesinadas por crimen organizado durante la primer parte de la cuarentena. En Michoacán hubo un multihomicidio, y presuntamente salieron los Viagras a decir que iban a asesinar a las mujeres, niñas y niños de grupos rivales”

Según la científica de datos, este tipo de casos se llaman “feminicidios por sentido de pertenencia”, los cuales se derivan directamente del contexto de violencia armada. En estos casos, las mujeres son asesinadas solamente por ser parejas de algún criminal, sin ellas estar involucradas.

“En Playa del Carmen, una mujer fue asesinada porque no encontraron a su pareja sentimental. Ellas no son las que están implicadas, pero como venganza las asesinan. Entonces esas razones de género no están tipificadas en México, y no las consideran como tal. Es por eso que se necesitan las investigaciones con perspectiva de género”, añadió.

En otros casos, no solamente asesinan a las mujeres, pero sus cuerpos llegan a tal objetificación, que sirven para llevar mensajes a bandos enemigos, o a las mismas autoridades.

“Durante el confinamiento, apareció el cuerpo de una mujer decapitada con un narcomensaje del Cártel de Jalisco para el Cártel de Sinaloa. Y también en Cancún una mujer fue decapitada y usaron su cuerpo para mandar un mensaje a los policías. Estamos viendo que asesinan mujeres por su sentido de pertenencia y también están usando sus cuerpos para mandar mensajes a sus rivales. La solución: investigaciones con perspectiva de género. Sonora y Morelos son los únicos que, si son feminicidios a manos del crimen organizado, pero cumple las causales, los están calificando así”, desarrolló.

A pesar de que muchas mujeres quedan atrapadas en el fuego cruzado, las autoridades no investigan estos casos como es debido y simplemente las acusan de formar parte de la delincuencia.

Las pugnas se pasan al cuerpo de las mujeres, y son cosas que no están tipificadas, y los gobiernos se lavan las manos al decir que ellas estaban involucradas dentro de la violencia organizada

Y, aunque las mujeres no siempre están exentas de participar en el crimen, es cierto que el contexto es muy diferente. Uno de los temas que la investigadora ha encontrado, son los temas de salud pública, y la ignorancia que tienen quienes consumen las drogas.

“Las mujeres sí se están involucrando en el crimen organizado, también es una realidad, pero también se involucran por la situación de desigualdad que hay en el país [...] Cuando viven en contexto del crimen organizado, y empiezan a incrementar las drogas en el territorio, hay narcomenudeo y las adicciones. Hay chicas que se vuelven adictas porque les dicen que con alguna pastilla van a bajar de peso, por la cuestión de la estética. Estamos hablando de una razón de género”, ahondó.

