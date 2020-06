El Diputado Sergio Mayer también salió en defensa de Chumel Torres

FOTO: ROGELIO MORALES / CUARTOSCURO

El Diputado Sergio Mayer Bretón se sumó a la defensa del youtuber Chumel Torres, luego de que la televisora HBO Latin America decidiera suspender la transmisión del programa del cómico mexicano.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados cuestionó la decisión de la cadena televisiva.

“Las expresiones de la Cultura Popular son parte fundamental de una Democracia sana y participativa, y deben ser respetadas. Lamento el hecho de que HBO Latin America suspendiera el programa de Chumel Torres”, escribió.

Luego de la polémica que se desató por la invitación del comediante a un foro de racismo y clasismo organizado por el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y que generó numerosas críticas, entre ellas, la de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador y del mismo mandatario; el foro se canceló y derivó en la renuncia de la titular del organismo, Mónica Maccise, así como en la decisión del canal.

Además de Mayer Bretón, diversas figuras públicas han mostrado su apoyo al chihuahuense, entre ellas el también conductor Víctor Trujillo e incluso el ex presidente Felipe Calderón.

En Twitter, Trujillo señaló que HBO Latin America debería de estar avergonzado por haber tomado la decisión de suspender el programa de Chumel Torres.

Mientras que Felipe Calderón consideró que es increíble “que se quejen de las palabras y sarcasmo” del conductor, cuando el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador “pone apodos”.

A través de su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa escribió:

“Entiendo lo del menor de edad y eso estuvo mal. Pero es increíble que se quejen de las palabras y el sarcasmo de un comediante, quienes han ofendido, insultado y agraviado mediáticamente a todos durante década y media. Incluso el propio presidente pone apodos a los gobernados”, aseguró.

La publicación del ex mandatario le valió numerosos mensajes tanto de apoyo como de rechazo.

Chumel Torres está permanentemente en la polémica por hacer chistes que en redes sociales se han calificado de racistas, algunos de los cuales, han vuelto a salir a la luz tras la polémica.

Algunas de las publicaciones que resurgieron datan de los meses de abril y junio del año 2011, de junio de 2014 y de julio de 2015, en las que se refiere a las mujeres como “perras”.

“Tu novia se ve tan perra que creo que para encontrarla pegaste volantes de ‘se busca’ en los postes”.

En otros hace alusión al aspecto físico de las personas incluyendo su color de piel, el lugar donde nacieron o las condiciones en las que viven como la pobreza.

“Los Reyes Magos me trajeron una Barbie oaxaqueña. Barre, trapea, sacude y plancha como de verdad”.

Luego del reclamo en redes sociales de la esposa de López Obrador por la invitación a Chumel, el mandatario dijo desconocer qué era el Conapred y después amagó con desparecerlo por causar onerosos cargos al erario público.

Pero este viernes 19 de junio reconsideró y aseguró que el organismo continuará. Sin embargo, aseguró que propondrá a una mujer indígena para que lo encabece.

“Que ese cargo lo ocupe una mujer indígena, basta de simulación”, expresó el mandatario.

“Creo que no se debió convocar a ese foro, y quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad pueden decidir no trabajar en el gobierno, en lo que corresponde a nosotros, en lo que tiene que ver con las facultades del Ejecutivo”, agregó.

