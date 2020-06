El T-MEC no rescatará a la economía mexicana, alertaron ex embajadores

(Foto: Rebecca Cook/Reuters)

La economía en el país ha sido golpeada de manera importante debido a la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus, lo cual, aunado a otros elementos, ha generado un ambiente de incertidumbre tanto a nivel local como internacional. Es por ello que aunque el próximo 1 de julio entrará en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), éste no sería suficiente para mejorar el panorama del país.

Esa fue la postura de varios ex embajadores mexicanos durante un foro organizado por el diario El Financiero. Gerónimo Gutiérrez, ex representante de México en Estados Unidos, mencionó que “si bien va a entrar en vigor el T-MEC en unos cuantos días, no será suficiente para que la economía vuelva a crecer sólo por eso de manera significativa”.

Desde la perspectiva de Jeffrey Davidow, quien fue embajador de Estados Unidos en México de 1998 al 2000, en su país existe un panorama de preocupación en torno al clima de inversión que hay en México.

“No se trata solamente de la energía, donde han habido inversiones multimillonarias de los Estados Unidos y de empresas de otros países. (La incertidumbre) está afectando la perspectiva del mundo de negocios en EEUU y yo creo del gobierno mismo, y esto podría convertirse en un tema de excepción”, señaló Davidow.

El gobierno de EEUU impuso sanciones a empresas mexicanas por actividades relacionadas con una red que intentaba eludir las sanciones estadounidenses a Venezuela. (Foto: José Luis González/Reuters)

Cabe recordar que este jueves, Estados Unidos puso en su lista negra a la empresa mexicana Libre Abordo y a una firma relacionada, a las cuales acusaron de ayudar a Caracas a evadir sus sanciones, en la primera medida formal del Departamento del Tesoro contra compañías mexicanas involucradas en el comercio de petróleo venezolano.

El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que impuso sanciones a tres individuos, ocho entidades extranjeras y dos embarcaciones por actividades relacionadas con una red que intentaba eludir las sanciones estadounidenses a Venezuela, con las que Washington busca presionar al presidente de izquierda Nicolás Maduro.

En la lista negra figuraban la empresa mexicana Libre Abordo y Schlager Business Group, así como sus copropietarios, la mexicana Olga María Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García. El Tesoro también apuntó al mexicano Joaquín Leal Jiménez, a quien acusó de haber trabajado con Alex Saab -recientemente detenido en Cabo Verde-, Libre Abordo y Schlager Business Group, para negociar la reventa de millones de barriles de crudo venezolano.

Otro elemento que juega en la relación entre ambas naciones es que Estados Unidos evalúa presentar una queja por falta de aprobación de productos biotecnológicos estadounidenses una vez que entre en vigor el T-MEC, el nuevo acuerdo de libre comercio de Norteamérica, dijo el pasado 18 de junio un alto funcionario del gobierno de Donald Trump.

También alertaron de un posible incremento en el tema de la migración de latinos a EEUU. (Foto: Ariana Drehsler/Reuters)

El representante comercial estadounidense (USTR), Robert Lighthizer, dijo en una audiencia en el Congreso que Estados Unidos se asegurará de hacer cumplir lo negociado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que comenzará a regir el 1 de julio en reemplazo del TLCAN.

Al comparecer ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja, Lighthizer dijo que la administración Trump considera “un gran problema” la omisión de México de adoptar productos biotecnológicos estadounidenses.

En relación al tema de migración, los embajadores también hicieron hincapié en que tras la pandemia, el traslado de latinos hacia los Estados Unidos crecerá de manera importante, debido a los niveles de desempleo que acarreará este fenómeno.

Sobre esto, Gutiérrez analizó que por el momento “hay una especie de calma en el tema porque los flujos se han reducido, pero va a volver a ser tema muy pronto. Es probable que por los niveles de desempleo que se están viendo en México suba el número de personas que cruzarían como indocumentados a EEUU y eso va a generar tensión en la relación”.

