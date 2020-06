El alcalde de Acaponeta, Nayarit, murió a causa del COVID-19

El alcalde de Acaponeta, Nayarit, José Humberto Arellano Núñez, falleció este jueves 18 de junio a causa de Covid-19 (Foto: especial)

Esta madrugada falleció el presidente municipal de Acaponeta, Nayarit, José Humberto Arellano Núñez, a causa de complicaciones respiratorias, tras dar positivo a COVID-19.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el alcalde de 50 años de edad, presentó síntomas de la enfermedad desde el pasado jueves 11 de junio, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital Puerta de Hierro de Tepic, en donde fue intubado.

Las autoridades sanitarias locales informaron que el alcalde, emanado de las filas de Morena, encabezó la entrega de despensas como parte de un programa de apoyo a familias que se quedaron sin empleo a causa de la pandemia, por lo que se sospecha que fue ahí en donde pudo contagiarse.

Además se informó que al menos cinco funcionarios municipales están bajo vigilancia médica para descartar o confirmar más casos de coronavirus.

El municipio informó del deceso mediante una esquela que también fue difundida a través de redes sociales

“Nos es lamentable informar al pueblo de Acaponeta sobre el fallecimiento del C. José Humberto Arellano Núñez, quien en vida nos representara dignamente como Presidente Municipal de este H. XLI Ayuntamiento Acaponeta. No existen palabras de consuelo en estos momentos de gran dolor, nuestras sinceras condolencias a las familias Arellano Jiménez y Arellano Núñez; los abrazamos con el alma y hacemos nuestro su dolor”, apuntó la presidencia municipal.

Por lo pronto, el Mercado Municipal de Acaponeta y parques públicos fueron cerrados y puestos en cuarentena, con vigilancia a cargo de la policía estatal, municipal y la Guardia Nacional.

Según el semáforo epidemiológico estatal, Acaponeta tiene 32 casos positivos, 16 sospechosos y ocho defunciones. A nivel estatal, Nayarit reporta 1,146 casos acumulados, 269 casos activos y 126 defunciones, por lo que su semáforo epidemiológico se mantiene en rojo.

Este 17 de junio, el Secretario de Salud de Nayarit, Raúl Santiago López Díaz, reconoció que en la entidad existen muy pocas camas con ventilador para atender a los pacientes de COVID-19.

“Aquí hay una confusión; las camas COVID la federación nos pide que tengamos camas para pacientes de COVID, pero ojo, esas camas no tienen ventiladores todas y no tenemos a los especialistas para que atiendan a un paciente, entonces por ejemplo en Tecuala pusimos 10 camas COVID, pero es para que llegue un paciente con sintomatología leve pero que tal sí se complica un caso, pues tenemos que traerlos (a Tepic), por eso esa es una incoherencia, por eso le dijimos a la federación que vamos a eliminar esas camas”, dijo.

A pregunta expresa de cuántas camas COVID se tienen en Nayarit, Raúl Santiago López Díaz insistió en que son muy pocas.

“Son pocas, aquí tenemos 10 o 12 en el Hospital Civil y en el ISSSTE tenemos 14 ó 15 y están saturadas, Tecuala tiene IMSS, Acaponeta tiene IMSS, pero no les van a poner camas COVID y nosotros pues les pusimos camas erróneamente pero pues no tenemos ventilador, ¿dónde está el especialista?, no tenemos especialista, estamos solicitando porque no hay recurso humano, no hay especialistas, están centralizados en el Estado de México y en la Ciudad de México”, aseveró.

