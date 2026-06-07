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Más de un millón de maestros con base y aumentos salariales presume el Gobierno pero la CNTE no cede y sigue el paro

Mario Delgado informó sobre los programas impulsados para docentes mientras continúan las discusiones sobre la reforma de pensiones y el USICAMM

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Gobierno presume avances laborales en el magisterio, pero la CNTE mantiene la huelga y el plantón.
Gobierno presume avances laborales en el magisterio, pero la CNTE mantiene la huelga y el plantón.

La administración federal asegura que los docentes han recuperado derechos laborales, mejores salarios y estabilidad laboral; sin embargo, persisten diferencias con la CNTE sobre la reforma de pensiones de 2007 y la desaparición del USICAMM.

Gobierno presume recuperación salarial y derechos laborales del magisterio

En medio de las movilizaciones que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, el Gobierno federal destacó los avances alcanzados por el magisterio durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, entre ellos la recuperación del poder adquisitivo, la basificación de docentes y nuevos mecanismos de movilidad.

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A través de un comunicado, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que quedó atrás una etapa caracterizada por la confrontación y la falta de reconocimiento hacia maestras y maestros, para dar paso a una relación basada en el diálogo y el respeto.

El funcionario señaló que uno de los principales cambios ha sido la recuperación salarial de los trabajadores de la educación, luego de décadas en las que, según el gobierno, se registró una pérdida progresiva del poder adquisitivo.

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Incrementos salariales buscan fortalecer ingresos de docentes

La Secretaría de Educación Pública resaltó que la política de recuperación salarial se ha mantenido desde 2018 y que fue reforzada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con incrementos del 10 por ciento para 2025 y del 9 por ciento para 2026.

De acuerdo con las autoridades educativas, estas medidas forman parte de una estrategia para mejorar las condiciones económicas del magisterio nacional y fortalecer la educación pública como una prioridad de Estado.

Además, el gobierno destacó que durante los últimos años se ha impulsado uno de los procesos de regularización laboral más amplios dentro del sistema educativo.

Basificación y movilidad laboral, entre los principales logros

Entre los avances señalados por la SEP destacan:

  • Más de 1.2 millones de maestras y maestros han obtenido su basificación.
  • Se implementó un nuevo esquema de movilidad laboral basado en transparencia y antigüedad.
  • Más de 75 mil docentes han logrado cambios de adscripción para acercarse a sus familias y comunidades.
  • Se han autorizado incrementos salariales consecutivos para fortalecer el ingreso de los trabajadores de la educación.
  • El gobierno sostiene que existe una mayor estabilidad laboral y certeza jurídica para el magisterio.

Según Mario Delgado, estos resultados representan avances históricos para el sector educativo y reflejan el compromiso gubernamental con los docentes del país.

Reforma de pensiones sigue siendo el principal punto de conflicto

Pese a los avances destacados por las autoridades, la CNTE mantiene sus protestas debido a diversas demandas que continúan sin resolverse, especialmente la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007.

La Coordinadora sostiene que dicho modelo redujo las condiciones de jubilación de los trabajadores y exige el regreso a un sistema solidario de pensiones.

Sin embargo, el Gobierno federal reiteró que revertir completamente la reforma representa un desafío financiero de gran magnitud.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, explicó que una abrogación total requeriría recursos equivalentes a cerca de 20 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), debido a los compromisos presupuestales acumulados desde la desaparición del esquema solidario.

Ante este escenario, las autoridades analizan alternativas para mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores sin eliminar por completo el sistema vigente.

Entre las propuestas planteadas se encuentra el fortalecimiento de PENSIONISSSTE y la creación de una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones.

USICAMM, otro tema clave en las negociaciones

Otro de los reclamos centrales de la CNTE es la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), organismo encargado de regular el ingreso, promoción y movilidad docente.

Los integrantes de la Coordinadora consideran que el sistema es burocrático, presenta fallas operativas y no reconoce adecuadamente la experiencia profesional de los maestros.

Frente a ello, el Gobierno federal reiteró su compromiso de eliminar el USICAMM y construir un nuevo mecanismo de carrera docente.

Según la SEP, la propuesta buscará garantizar transparencia en los procesos de ingreso y promoción, además de evitar prácticas de corrupción, favoritismo o nepotismo.

Mientras continúan las mesas de diálogo, la CNTE mantiene la huelga y el plantón en la capital del país.

Este domingo, los maestros analizarán en asamblea las propuestas gubernamentales para definir las acciones que seguirán en los próximos días, en un conflicto que mantiene abiertas las negociaciones entre autoridades y el magisterio disidente.

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