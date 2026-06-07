México

Libertad de expresión en México: van 176 periodistas asesinados y 33 desaparecidos, este es el sexenio con más casos 

La entidad más riesgosa para los comunicadores es Veracruz, que suma 31 asesinatos desde el año 2000

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Un micrófono y periódicos en el suelo adoquinado. Al fondo, la silueta de San Luis Potosí con un candado, un edificio histórico y manifestantes; un mazo digital se superpone.
Organizaciones no gubernamentales alertan sobre la "Ley IA" en San Luis Potosí, que, según denuncian, viola la libertad de expresión y persigue a once periodistas, simbolizando la amenaza a la prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La libertad de expresión es un derecho humano garantizado en la Constitución mexicana y reconocido como universal. En el país, este derecho ha estado marcado por la violencia contra periodistas, una situación que ARTICLE 19 describe en cifras alarmantes.

De 2000 a la fecha, la organización ha documentado 176 asesinatos de periodistas en México en posible relación con su labor, lo que mantiene a la nación como uno de los territorios más peligrosos para ejercer el periodismo.

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La entidad más riesgosa para los comunicadores es Veracruz, que suma 31 asesinatos desde el año 2000.

El gobierno de Javier Duarte, de diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 2016, fue el periodo más letal con 18 periodistas asesinados, incluido el fotoperiodista Rubén Espinosa.

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El caso más reciente en la entidad es el de Carlos Leonardo Ramírez Castro, asesinado el 8 de enero de 2026.

Por sexenio, el mayor número de asesinatos de periodistas y personas comunicadoras se registra durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa con 48 casos.

Los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto suman 47 asesinatos cada uno. Bajo la administración actual de Claudia Sheinbaum se han registrado nueve asesinatos hasta la fecha, según cifras de ARTICLE 19 – Oficina para México y Centroamérica.

La organización internacional documenta estos crímenes bajo una definición de periodismo basada en los más altos estándares nacionales e internacionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que periodista es cualquier persona que difunde información de relevancia social, independientemente del medio, formato o si ejerce la actividad de manera independiente o asociada a un medio.

ARTICLE 19 investiga cada caso mediante análisis de información pública, testimonios de familiares y colegas, así como evidencia aportada de forma confidencial. Reconoce, además, que existen más asesinatos de personas con un rol periodístico y señala que es obligación de las autoridades investigar todos los casos, sin excepción.

El fenómeno de la desaparición de periodistas también persiste. El registro de ARTICLE 19 suma 33 periodistas desaparecidos: 29 hombres y 3 mujeres.

El recuento por sexenio arroja cinco desapariciones bajo Vicente Fox Quesada, 18 durante Felipe Calderón, cuatro en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuatro en el de Andrés Manuel López Obrador y una en el actual sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo.

Por entidad, Sinaloa concentra ocho desapariciones, Tabasco suma seis, Estado de México tiene cuatro y Guerrero tres; Morelos, Quintana Roo y San Luis Potosí cuentan con dos casos cada uno.

En la lista de periodistas desaparecidos figuran nombres como Jesús Mejía Lechuga (Veracruz, 2003), Eodegario Aguilera Lucas (Guerrero, 2004), José Alfredo Jiménez Mota (Sonora, 2005), Rodolfo Rincón Taracena (Tabasco, 2007), María Esther Aguilar Cansimbe (Michoacán, 2009) y Miguel Ángel Ameya Castillo (Veracruz, 2025).

El caso más reciente es el secuestro de Roxana Guzmán en junio de 2026, quien fue sacada de su domicilio en Nanchital, Veracruz, por un grupo armado; hasta ahora, su paradero es desconocido.

En México, la libertad de expresión está consagrada en los artículos 6º y 7º de la Constitución.

El 7 de junio se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, establecido en 1951.

Desde 1976, también se entrega el Premio Nacional de Periodismo a quienes destacan en la actividad.

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