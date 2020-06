Directora de secundaria en Nuevo León fue acusada de reprobar a más de 60 alumnos por no tener internet

Alumnos secundaria antes de que iniciara la crisis sanitaria por el COVID-19 (Foto: cuartoscuro)

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) inició una investigación en contra de una directora de una escuela secundaria por presuntamente reprobar entre 60 y 70 alumnos por no tener internet para presentar sus trabajos y exámenes en línea.

Los padres de familia de los menores afectados se manifestaron en el palacio de Gobierno el pasado lunes, por lo que estaba ocurriendo, llamando la atención de los medios locales quienes escribieron notas relacionadas, mismas que llegaron a manos de la CEDHNL quienes informaron a través de un comunicado que ya estaban tomando acciones para esclarecer el caso.

“La directora ya nos reprobó a varios hijos y haga de cuenta que quiere internet y no tenemos trabajo y no se presta para nada ya reprobó a casi todos. Reprobó entre 60 y 70 alumnos”, señaló uno de los padres de familia.

Según señalan, los alumnos de la secundaria 74 del sector de San Bernabé, al norte de Monterrey, realizaron sus trabajos pero no pudieron entregarlos de manera presencial porque fueron negados a ser recibidos. Debido a que no tenían internet para enviarlos se quedaron sin calificación.

Alumnos de Monterrey tuvieron problemas para las clases en línea al no contar con internet (Foto: Cuartoscuro)

De tal modo, exigen que se atienda el caso en el que los menores fueron reprobados por no tener conexión a internet en sus casas. Piden que los trabajos sean recibidos y que separen del cargo a la responsable.

Alegan que debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, se quedaron sin trabajo y por lo tanto no han tenido dinero para pagar el internet.

“De hecho ahí están los trabajos y no se prestan es que no tenemos WhatsApp no tenemos ya ni para el camión”, dijo uno de los padres en entrevista para Info 7.

“Porque ahí están los trabajos, todos los trabajos de los niños porque no tienen internet, no hay internet, la situación en la que estamos” agregó uno de los afectados.

Padres de familia reclaman que al menos 60 alumnos fueron reprobados por no contar con Internet (Foto: Archivo)

Debido a la pandemia de coronavirus, las autoridades sanitarias pidieron a la ciudadanía a mantenerse confinadas en casa para evitar la propagación del virus que hasta el último reporte de la Secretaría de Salud ha cobrado la vida de 18,310 personas.

Como parte de las diligencias de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, pidieron a la Secretaría de Educación Estatal, un informe sobre las acciones que ha realizado o realizará para atender la problemática.

En tanto, la dependencia estatal señaló que estará al pendiente de las quejas que se puedan presentar sobre el caso para darle el seguimiento correspondiente.

Cabe recordar que el pasado 31 de mayo el Secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, presentó el Protocolo de Regreso a Clases que incluye nueve acciones en materia de salud e higiene para regresar de forma segura a las aulas.

Alumnos secundaria (Foto: Cuartoscuro)

Se espera que el regreso a clases presenciales sea el próximo 10 de agosto, para el ciclo escolar 20-21, siempre y cuando el semáforo esté en verde.

Moctezuma Barragán afirmó que las acciones se elaboraron con un sentido pedagógico y tomando en cuenta el aspecto socioemocional de niñas y niños, para que no tengan miedo de los demás, sino que entiendan que, para cuidar de sus compañeros, maestras y maestros, deben cuidarse a sí mismos.

También señaló que para remediar el retraso de los alumnos que tomaron clases en línea, aplicarán el Curso Remedial al inicio del nuevo curso.

