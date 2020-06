“No soy barbero": López Obrador respaldó a Cuitláhuac García y criticó a ex gobernadores “mediocres y ladrones” de Veracruz

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó la administración del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, durante su gira de trabajo por el estado; y criticó gobiernos anteriores a los que calificó de “ladrones” y “mediocres”.

“Yo no soy barbero, mucho menos lambiscón. No me gusta decir lo que no pienso, siempre digo lo que pienso y Cuitláhuac García es un buen gobernador, gobernador con convicciones y sobre todo algo que hacía falta en Veracruz, un gobernador honesto, porque aquÍ en nuestro estado de Veracruz se padeció de gobernadores mediocres y ladrones, ahora es distinto”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo