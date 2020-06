“Es un ganar - ganar”: Jesús Seade sobre el salario mínimo de USD $16 para trabajadores de la industria automotriz

REUTERS / Henry Romero . Foto de archivo

El próximo 1 de julio entra en vigor el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC); sustituyendo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente durante 26 años.

Uno de los capítulos más difíciles en las negociaciones fueron las reglas de origen para el sector automotriz, que incluye nuevos requisitos que deben cumplirse para solicitar el trato arancelario preferencial.

Uno de estos requisitos es que el 75% de los componentes de un automóvil o camión sean producidos en cualquiera de los tres países.

Otro de los acuerdos del T-MEC fue que 40 % del volumen de los automóviles producidos en la región tienen que ser fabricados por trabajadores de la zona, los cuales deben ganar al menos USD $16 por hora.

Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, negociador del T-MEC por parte de México, y ahora candidato a presidir la Organización Mundial del Comercio (OMC), habló sobre estas disposiciones y de cuál será el impacto real en el salario de los trabajadores mexicanos.

Por medio de una videoconferencia y pregunta expresa de Infobae México , el subsecretario consideró que los acuerdos a los que se llegó con el Tratado para la industria automotriz, son un “ganar-ganar-ganar” para las tres naciones.

"No tengo la menor duda, que en esto de reglas de origen, es un resultado de ganar-ganar-ganar para los tres países”.

Seade explicó que si bien el piso salarial que se acordó, de USD $16 la hora para trabajadores, “quizá” pueda provocar alguna presión en el sector, esto no es una condicionante.

“En el sector automotriz se creó una apertura total en el T-MEC, se creó una apertura muy grande entre las tres regiones, en la cual en particular, se crea la necesidad de que el 75% del costo tiene que ser de América del Norte, no importa de dónde.

Pero de ese 75%, el 25 % tiene que ser, como condiciones que hemos acordado, de hecho acordadas desde el sexenio anterior pero que las aceptamos, es algo que es razonable como parte del paquete; entre las condiciones, junto con el 75% que obliga a la empresa japonesa o alemana a invertir más en Norte América para cumplir con el 75%, al tiempo de ese 75% exige que 25% del total del coche sea en sueldos a obreros de USD $16 la hora o más, eso no lo paga la industria automotriz.

¿Va a crearles una presión al alza?. Pues presión en alguna medida quizás, pero no es una condición, porque al lado de un 25%, que tienen que ser sueldos de USD $16 la hora, hay un 75% que pueden colocarlos donde quiera: no en Estados Unidos y Canadá, no de USD $16 la hora, y de ello hay un 50% del coche que no está sujeto a esta condición, pero tiene que estar en América del Norte, pero ahí es donde México puede ganar, y ese 25 % es una parte importante en donde Estados Unidos y Canadá pueden ganar", consideró el subsecretario.

Sin embargo, el ahora candidato a presidir la OMC dijo que en donde sí se verá la presión y habrá ganancia para los ingresos en México, es con el piso de USD $16 por hora, pero en ingeniería y administración, pues explicó, que de acuerdo a un estudio que realizaron los ingenieros mexicanos ganan entre USD $12 y 20, mientras que sus pares en EEUU y Canadá gana hasta USD $100 por hora.

"La ganancia principal para los ingresos en México va a venir, por una parte de esos USD $16 la hora porque el 25 % es para obreros, pero hay un 15% similar que debe de ser de USD $16 la hora, pero en ingeniería y administración.

Y ahí sí, los ingenieros en las plantas mexicanas, hicimos un estudio hace poco y se encontró que los ingenieros en las plantas automotrices mexicanas ganan entre USD $12 y 20, entonces ahí sí va a haber presión a que sean USD $16 como piso para cumplir la regla. Y qué bueno que así sea.

Por otra parte al tomar ventaja de que ese 15% debe de ser de sueldos en ingeniería y administración, en ingeniería y administración en EEUU y Canadá están ganando 50, 60, 100 dólares la hora; entonces ahí, México tiene la oportunidad de ganar participación no sólo en el total, sino irse hacia arriba en la cadena de valor: más trabajos de ingeniería,de diseño, de administración en México", aseguró el funcionario.

Pero para el subsecretario el principal beneficio no viene de las anteriores condiciones, sino que viene en el área laboral, donde, dijo, se logró un mejor ambiente laboral y el respeto a los derechos de los trabajadores, “muy necesario no solo moralmente, sino económicamente”.

“El principal beneficio no viene de las condiciones para la industria automotriz, de las reglas de origen, sino que viene del área laboral, del acuerdo laboral. Hemos habilitado el Tratado como un instrumento importante para finalmente lograr lo que el presidente venía peleando por ello hace años, y que muchos en México extrañábamos amargamente, que es un mejor ambiente laboral, de respeto a los derechos de los trabajadores, lo cual es no es no sólo es moralmente necesario sino económicamente necesario para ser eficientes y modernos.

Es con la reforma laboral y la competencia económica, entre los tres países, que se van a venir dando aumentos porque hay una mayor libertad laboral y una mejor traducción de las capacidades de los trabajadores a sueldos, y no como en el pasado que habíamos tenido salarios reprimidos", enfatizó.

Por último, señaló que si habrá una presión al alza en materia de salarios pero en el contexto del mercado, no por decretos.

“Entonces si va haber una presión al alza en los salarios, pero presión en el contexto del mercado, de competencia entre trabajadores y cumplimiento de reglas que exigen más ingeniería en los trabajos de la Industria de la Automotriz , etcétera, no por decreto, los salarios no se fijan por decreto, más que el salario mínimo que no entra en juego en la industria automotriz”, concluyó el subsecretario para América del Norte.

