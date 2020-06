Semáforo del coronavirus en CDMX 11 de junio: se mantiene en rojo “riesgo máximo” con más de 4,000 muertos

En México los contagios siguen en crecimiento, la jornada previa se registró de nueva cuenta un nuevo pico máximo de contagios de un día para otro con 4,883 positivos, lo que aumentó la cifra a 129,184 casos positivos totales de COVID-19.

La gran extensión territorial del país hace que los contagios se presenten de manera divergente en las 32 entidades. El aspecto positivo que se pudiera tener es en el caso del Valle de México (que concentra la Ciudad de México y el Estado de México), que desde el inicio de la epidemia en el país ha estado a la cabeza en contagios y muertes, mientras que la incidencia de contagios ha ido más lenta.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que la curva epidémica para esta zona se encuentra estacada.

El ???????Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, habla este miércoles durante una rueda de prensa en Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

“Observamos que el Valle de México no está teniendo un patrón descendente, como en su momento lo tuvo, desde hace 18 días se ha estancado el patrón de la curva, está teniendo una meseta”, detalló.

Explicó también que las crestas altas no deben ser una sorpresa ya que se deben a la actualización de datos positivos previos, que no se habían analizado antes por diversas razones por lo que no debían interpretarse como contagios recientes.

Explicó que las estimaciones consideraban que el pico de la pandemia en en centro del país sería el pasado 7 de mayo; sin embargo, esta predicción se vio rebasada porque “hay persistencia”.

Por su parte la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, mencionó que ve difícil que la capital cambie del semáforo rojo al naranja. Hasta el momento no se descarta que el indicador de riesgo continúe por más días en su punto más alto.

Al hablar de un estancamiento, las autoridades se refieren a que la capital mexicana lleva 18 días con un “estancamiento estable” de la ocupación hospitalaria. Sheinbaum anunció que será la Federación quien determine la actualización del color del semáforo, información que dará a conocer el viernes.

La secretaria de Salud de la CDMX, Olivia López, dio a conocer que en CDMX se aplicarán 2,700 pruebas para detectar casos de coronavirus como parte del Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos de COVID-19 y sus Contactos.

Este programa tendría cinco ejes: una campaña de información casa por casa para la protección frente al coronavirus con el apoyo de cinco mil brigadas. Estas estará conformadas por servidores de las alcaldías y participación ciudadana.

En segundo lugar se implementará un protocolo de atención temprana que permita orientar a los pacientes para obtener atención especializada lo antes posible. Este trabajo será coordinado por el Instituto Nacional de Nutrición y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se modificará también el sistema SMS de atención COVID-19, así como sus distintas vías de detección y resguardo, centradas principalmente en personas con comorbilidades.

La CDMX estará otorgando kits para casos sospechosos en los que se incluirá un termómetro, paracetamol y oxímetro para que los pacientes identifiquen sus niveles de oxigenación y, en caso de ser superior a los 90, acudir al médico de ser necesario.

Se buscará fortalecer las vías de telemedicina del personal médico de Locatel y 911 para canalizar oportunamente a los casos sospechosos y la canalización de estos casos a uno de los 117 centros en los que se realizarán las pruebas mencionadas.

Van 15,357 muertos en el país

En todo el país actualmente hay 19,897 casos confirmados activos y 15,357 muertes desde el inicio de la epidemia.

Por entidad federativa, la mayoría de casos registrados se concentran en la Ciudad de México con 33,173, el Estado de México con 20,723, y Baja California con 6,436. La minoría está en Durango con 724, Zacatecas con 423, y Colima con 240.

En la distribución de la epidemia activa, del 28 de mayo al 10 de junio los casos confirmados en la Ciudad de México son 3,999, el Estado de México con 2,591, y Jalisco con 1,160. Las tres entidades con menor cantidad son Chihuahua con 111, Zacatecas con 104, y Colima con 69.

En la ocupación y disponibilidad hospitalaria, al 9 de junio, la Red IRAG reportó que existen 12,878 camas IRAG generales disponibles y 10,952 (46%) ocupadas. De las camas IRAG con ventilador existen 4,930 disponibles y 3,121 (39%) ocupadas. De los 797 hospitales notificantes, 774 o el 97% sí notificaron al sistema.

Dentro de la disponibilidad de camas para hospitalización general, en la Ciudad de México hay un 79% de ocupación, en el Estado de México un 78%, y en Guerrero un 59 por ciento. En las camas con ventilador, para los pacientes más críticos, Baja California y la Ciudad de México registraron un 62% de ocupación, el Estado de México un 61%, y Sonora un 53 por ciento.

