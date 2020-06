“Es mezquindad”: López Obrador lamentó carta del PAN a la OMS para retirar invitación a López-Gatell

AMLO mostró respaldo al subsecretario de salud. (Foto: Especial)

“Es mezquindad. Eso no se hace, es de mal gusto, es falta de urbanidad política”, así se refirió hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la decisión del Partido Acción Nacional (PAN) tras girar un oficio a la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que reconsidere su postura de que el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, forme parte del grupo de expertos que formularán el Reglamento Sanitario Internacional.

En el marco de su gira por Tabasco, el mandatario mexicano criticó la forma de manejarse del PAN en torno al tema.

“Me pareció un exceso del PAN mandar un oficio pero no de una cuartilla, sino de siete hojas para que reconsideraran y no aceptaran al doctor Hugo López Gatell como asesor de la OMS”.

Y es que en la misiva, la bancada del PAN acusó resistencia por parte de López-Gatell para realizar pruebas de coronavirus, lo que pone en duda el control del brote de contagios en el país, que a la fecha es de más de 105,600 infectados.

En la misiva acusaron resistencia por parte de López-Gatell para realizar pruebas de coronavirus. (Foto: Reuters)

En ese sentido, López Obrador reiteró que el subsecretario de salud tiene sus propias proyecciones sobre el número de personas que han dado positivo al COVID-19.

“Él tiene sus proyecciones y respetamos mucho lo que él plantea, desde luego no queremos que nadie pierda la vida, ni un solo mexicano, por ninguna causa, no le deseamos mal a nadie”.

Y en contraste, aseguró que en cuanto al desarrollo de la pandemia a nivel mundial, México ha sido reconocido por la OMS en ese sentido.

En cuanto a las pruebas para detectar COVID-19 y a los argumentos de los expertos, el mandatario destacó que se respeta su labor; sin embargo, añadió que también respalda al subsecretario de salud.

“López-Gatell tiene todo nuestro reconocimiento y respaldo, nos apegamos a todo lo que ellos van definiendo”.

El PAN no quiere que López Gatell forme parte del grupo de expertos que formularán el Reglamento Sanitario Internacional. (Foto: Reuters)

Insistió en que toda su comitiva y él están bien informados de lo que pasa, por lo que aseguró que a pesar de que puede haber una manipulación o desinformación, ellos no ocultarán nada, ni mentirán respecto al tema de las cifras de infectados en el país.

Criticó a los miembros del PAN por la situación y argumentó: “Está bien que quieran diferenciarse del gobierno, que quieran ser opositores al gobierno después de muchos años que no lo fueron, que ahora que tenemos diferencias quieran oponerse a todo, pero tiene que haber un mínimo de seriedad, de racionalidad, pensar en el país porque eso me pareció un exceso. No es correcto, no es adecuado, pero en fin”.

La carta elaborada por el Partido Acción Nacional fue enviada al doctor Tedros Adhanom, director general de la OMS y firmada por Marko Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, así como del diputado Juan Carlos Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados y el senador, Mauricio Kuri, líder del partido ante el Senado.

De acuerdo con la misiva, también se reveló la falta de insumos que desde que inició el brote de COVID-19, sigue faltando en los hospitales del país.

Además de que señalan que no hay material y equipo adecuado para atender la desenfrenada cantidad de casos de contagio que surgen cada día.

Finalmente externaron la opinión de considerar a otro mexicano y especialista de salud, para que trabaje de la mano de la OMS en dicho reglamento sanitario.

