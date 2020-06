La furiosa respuesta de Claudia Sheinbaum a la versión de que peleó con Hugo López-Gatell: “Fake News”

La jefa de Gobierno escribió en redes sociales. (Foto: EFE)

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reviró contra el polémico periodista Carlos Loret de Mola, quien presuntamente aseguró que durante un encuentro en Palacio Nacional, ella interrumpió al subsecretario de salud, Hugo López Gatell, al expresarle: "¡¿Cuándo le vas a dejar de mentir al presidente?!

Sin embargo, esta tarde, Sheinbaum no desaprovechó la oportunidad de escribir su versión, pues en redes sociales externó que existe una inmensa capacidad de generar FakeNews, en relación a la columna que Loret de Mola plasmó en el diario El Universal.

Además, la jefa de Gobierno enfatizó que solamente se trata de una acción por parte del periodista para tener más seguidores en redes sociales.

“La capacidad de generar FakeNews es asombrosa. Recomendación: pongamos la imaginación para promover la creatividad e innovación en estos momentos difíciles y no en insidias que lo único que logran son unos cuantos re-tuits pero se pierden en el océano de noticias falsas, dijo Sheinbaum.

El “encontronazo” entre Gatell y Sheinbaum se desató hace un mes, en torno al tema de la cifra de contagios. (Foto: Reuters)

Sin embargo, la respuesta de Claudia Sheinbaum causó revuelo entre los internautas, quienes se mostraron a favor y en contra de Loret de Mola.

“Y si mejor apoya a la economía de la ciudad en lugar de aclarar las FakeNews; “muy poética, pero a dónde quiera que vas, dejas una estela de muerte como jefa de gobierno”; “levante la mano quien apoye el rechazo total a las #FakeDeLoret”; “ustedes todo lo arreglan con tweets, pero nada de demostrar su dicho con hechos”, fueron las frases de algunas personas por medio la red social de Twitter.

Según el ex conductor de Televisa el “encontronazo” entre Gatell y Sheinbaum se desató hace un mes, en torno al tema de la cifra de contagios y muertes por COVID-19 en el país.

Presuntamente dos personas cercanas al comunicador le confirmaron el hecho, además de que por esa razón se concretó la idea de crear un comité científico para determinar el número real de muertes por coronavirus en la capital del país.

Críticas se desataron en redes sociales a favor y en contra del periodista. (Foto: Cuartocuro)

“En la Ciudad de México siguen surgiendo los testimonios de renombrados doctores que hablan de una situación de guerra en los hospitales, intensivistas que declaran que se les está muriendo demasiada gente”, según detalló en su columna.

Incluso, recalcó que diversas imágenes de cuerpos apilados en clínicas y funerarias del país dan cuenta de ello.

“Hospitales que reportan que ya no tienen ventiladores, imágenes de cadáveres apilados y embolsados, letreros de pase por el cuerpo de su familiar antes de las 6 pm o no respondemos, fotografías de pacientes con coronavirus que esperan en una silla para que se desocupe la cama, el dato oficial de que las funerarias están trabajando a tope de su capacidad y hay que esperar hasta 36 horas para cremar un cuerpo”, reveló.

Cabe destacar que hasta las primeras horas de este martes 2 de junio, México registra más de 93,000 infectados de coronavirus, 10,167 muertos, además de 16,303 activos.

Según Carlos, las autoridades y el propio Hugo López Gatell han advertido varias veces que no se registran todas las muertes por COVID-19 y que no se debe regresar apresuradamente a las actividades este 1 de junio, pues “la conclusión de las jornadas de sana distancia no significa que se acabe la epidemia, porque no es volver a la normalidad. El peligro persiste y toda la República se encuentra en semáforo rojo”, dijo el subsecretario.

