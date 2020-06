Irregularidades, nepotismo y corrupción: el FCE destituirá a representante de la editorial en Colombia

Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, dijo que no tolerará estas actitudes (Foto: Cuartoscuro)

Nahum Montt, director de la filial colombiana del Fondo de Cultura Económica (FCE), será destituido de su cargo justo al terminar la crisis sanitaria por coronavirus debido a que entregó contratos a tres empresas de su hijo, se hizo un autopréstamo e hizo gastos personales con cargo a la paraestatal por hasta 5,000 dólares mensuales.

El escritor, nacido en Barrancabermeja, Colombia, fue seleccionado por el director del Fondo, Paco Ignacio Taibo II, el 4 de abril de 2019 y fue presentado en un comunicado oficial así:

“El nuevo director, Nahum Montt es escritor, docente y gestor cultural. Su narrativa cubre un amplio arco, que va de novelas de corte político, policiaco y de denuncia, como El eskimal y la mariposa, con el que obtuvo el Premio Nacional de Novela (Colombia) en 2004, su biografía de Cervantes, Versado en desdichas, entre muchas otras obras”.

El escritor cometió irregularidades en donde su hijo se vio involucrado (Foto: FCE)

También se contempló las credenciales del escritor, pues fue docente de Literatura en la Universidad Externado, coordinó el área de Literatura del Ministerio de Cultura y dirigió la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa.

De acuerdo con una investigación en paralelo entre La Liga Contra el Silencio (Colombia) y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se demostraron ciertas irregularidades.

“Una investigación periodística, soportada en múltiples documentos, nueve testimonios (cuyos nombres fueron cambiados para proteger la identidad de los denunciantes) y otras fuentes que entregaron información, pudo establecer que Montt firmó contratos millonarios entre el FCE y tres sociedades sin trayectoria a las que su hijo estaba vinculado; recibió una queja ante el Ministerio de Trabajo por un presunto despido colectivo, e incurrió en el uso irregular de la tarjeta de crédito corporativa”, publicaron estas dos organizaciones civiles el pasado 30 de mayo.

Organizaciones civiles encontraron irregularidades (Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

Asimismo, Taibo II dijo estar enterado de estos actos, pero por la precipitada presencia del COVID-19 no ha podido ejercer acciones contra el colombiano.

“La corrupción no es lo mío y donde la encuentro, corto cabezas”, dijo el director del FCE para MCCI. Lo cual es congruente con otras declaraciones que ha dado desde que tomó protesta como máximo responsable de la editorial mexicana en donde señaló millares de libros atorados en las bodegas y prácticas ostentosas de los antiguos encargados.

Desde que Montt asumió su cargo, “se creó la sociedad Muysua SAS que, según sus estatutos, tenía como objeto ‘prestar asesorías y consultorías de cualquier tipo a sociedades colombianas o extranjeras’ y ‘administrar por cuenta propia o ajena toda clase de bienes muebles o inmuebles’. Cuatro accionistas se dividían las acciones: Maryoiry Ávila (40%), Germán Montt, hijo del escritor (40%), Angélica Bermúdez (10%) y Carlos Gómez (10%)”.

PAco Ignacio Taibo ya anunció la destitución del colombiano (Foto: Twitter @FCEMexico)

Cabe destacar que el hijo del director instalado en Bogotá no tenía ningún tipo de experiencia en el negocio editorial y no estaba contemplado en la nómina por parte del fondo, por eso se incluyó de manera externa y que esta no es la única irregularidad.

Taibo II explica que “en Colombia había un desmadre mayúsculo. Primero se habían hecho unos gastos exorbitantes en la creación del Centro Cultural García Márquez, que había costado una fortuna y se seguía pagando. Había 100 trabajadores fuera de nómina, no se sabe por qué estaban ahí cobrando. Había una bodega con 1 millón de ejemplares que quién sabe por qué los habían mandado de México, pero nadie los había pedido ni distribuido”.

Por tal motivo, el Fondo de Cultura Económica anunció que en cuanto pase la emergencia sanitaria se destituirá a Nahum Montt.

