Senadora de Morena apareció desnuda durante una reunión por Zoom: “No domino las nuevas formas tecnológicas”

Martha Lucía Mícher, senadora de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, se disculpó este viernes luego de aparecer parcialmente desnuda durante una reunión virtual con los líderes de la Cámara Alta.

“El día de ayer ocurrió un desafortunado incidente durante la comparecencia que el Gobernador del Banco de México (Alejandro Díaz de León) realizó de forma virtual con compañeras y compañeros senadores, en la que abordamos la situación económica de México y las estrategias para hacer frente a la ‘nueva normalidad’ en los próximos meses", señaló Mícher en un comunicado dirigido a la opinión pública.

En una parte de la sesión, sin darme cuenta y mientras la cámara de mi computadora se encontraba encendida, me cambié de ropa mostrando mi torso desnudo

Mícher precisó que continuó participando en la sesión sin darse cuenta de su descuido. “Gracias a una llamada de los senadores Alejandro Armenta Mier y Ovidio Peralta Suárez me percaté de mi error”, detalló. “Quiero ofrecer una disculpa a mis compañeras y compañeros legisladores, al propio gobernador de Banxico y a los medios de comunicación que seguían en vivo la transmisión”, completó.

Al tratarse de una sesión formal parlamentaria, ahondó la senadora, “toda persona que en ella participa debe guardar ciertas normas de respeto y conducta para asegurar que esas sesiones virtuales puedan conducirse apropiadamente”.

No domino las nuevas formas tecnológicas de comunicación a distancia, lo cual en ocasiones ha jugado en mi contra, como en esta ocasión

Tras sus disculpas públicas, Ricardo Monreal y algunas de sus colegas en el Senado se solidarizaron con la legisladora. “Malú Mícher es una mujer ejemplar, de avanzada democrática", escribió el líder de los senadores morenistas.

Incluso el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, expresó su solidaridad con la legisladora. “Le mando un abrazo, con mi reconocimiento por su trabajo en favor de los derechos de todas las mujeres de México”, indicó en sus redes sociales.

“Gracias por su solidaridad y comprensión”, respondió la senadora. “Mi agradecimiento al Senador Ricardo Monreal, a mi equipo de trabajo y a los equipos de comunicación del Senado de la República y de mi Grupo Parlamentario que actuaron de forma inmediata en mi apoyo", agregó.

Margarita Valdez, del mismo partido, señaló que “un incidente no hace verano”. “Tu lucha en la trinchera feminista tiene el reconocimiento de miles de mujeres”, expresó. “Mi respaldo y mi respeto, con gran admiración hacia tu persona por tu ardua labor en defensa de los derechos de las mujeres”, manifestó por su parte Gricelda Valencia.

“Ante el ataque cobarde, una extraordinaria respuesta, al nivel de una gran mujer. Mis respetos, cariño y toda la solidaridad contigo querida”, externó Imelda Castro. “Condeno enérgicamente los ataques en contra de mi compañera senadora Malú Mícher, quien es una mujer congruente y tenaz en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas”, completó el senador Julio Menchaca.

Mícher, por su parte, señaló que las mujeres no tienen por qué avergonzarse de su cuerpo, después de las burlas de las que fue blanco a lo largo de este jueves y viernes. “Soy una mujer de 66 años que ha amamantado a cuatro hijos, tres de los cuales hoy son profesionistas y hombres responsables, y me siento orgullosa de que mi cuerpo los haya alimentado”, dijo.

“Soy una mujer que ha militado en la izquierda por casi 40 años, y que ha ocupado diversas cargos públicos por mi férreo compromiso en la defensa de los derechos humanos de las niñas y las mujeres de este país; soy una mujer que no se avergüenza de su cuerpo, sino que lo quiere y lo cuida”, destacó.

Soy Malú Micher y no me da vergüenza haber mostrado por accidente una parte de mi intimidad, porque justo la idea de que una mujer es ‘sólo su cuerpo’ es lo que ha permitido y fomentado la cosificación femenina contra la que he luchado desde siempre