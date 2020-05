Los cárteles de la droga recibieron con balazos la propuesta de abrazos de AMLO: Eduardo Guerrero

A año y medio del inicio de la actual administración, el crimen organizado respondió con un aumento de la violencia a la estrategia de seguridad planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir la fuerza, consideró este jueves Eduardo Guerrero, experto en temas de seguridad y columnista de El Financiero.

En el Foro Inseguridad: A un año y medio de la 4T... Resultados y pronósticos, el consultor en seguridad pública señaló que fue “un error crucial” por parte del mandatario creer que si la Guardia Nacional no usaba la fuerza, los cárteles harían lo mismo.

Agregó que la Guardia Nacional se ha enfocado en temas de delincuencia común.

Todos pensamos que esa Guardia Nacional iba a enfrentar a los cárteles, al crimen organizado más violentos, pero curiosamente ha sido un cuerpo que está trabajando temas de delincuencia callejera y no está enfrentando a los grandes cárteles

Durante el evento patrocinado por Advanced Secure Solutions, Guerrero remarcó que, si bien la promesa de López Obrador de reducir la violencia no se ha cumplido, sí hay una marcada desaceleración en materia de homicidios.

El analista también subrayó la caída de 12% en el robo de vehículos durante lo que va del gobierno de López Obrador, índice que “es muy útil para medir la delincuencia común”.

Respecto al tema del robo de combustible, Guerrero señaló que este ha caído 40%, esto con base en datos de Petróleos Mexicanos (Pemex). “Es un panorama mixto en este primer año de gobierno con algunos logros y algunos fracasos”, mencionó.

Héctor de Mauleón partició en el Foro y agregó:

Sobre si hay territorio sin ley, el columnista de El Universal señaló:

Por otra parte, Ana María Salazar, columnista de El Financiero, afirmó que la administración del presidente cometió un error al promover una reestructuración del aparato de seguridad nacional en un momento en el que la violencia venía al alza.

El problema es que no hay una estrategia clara (de seguridad en México) y uno solo empieza a perseguir. ¿Cuál es la estrategia? ¿Una pax narca? El tema del liderazgo en crisis es fundamental, porque si el Estado no tiene una estrategia y no tiene un líder con credibilidad que nos va a dar la confianza que podamos nosotros como ciudadanos crear mecanismos para mitigar el efecto de la violencia y la crisis económica, se esperan dos, tres años muy difíciles para México