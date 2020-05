Murió Frank Devlyn, presidente y fundador del Grupo Devlyn

Frank Devlyn (Foto: Twitter@RotaryMixcoac)

El empresario mexicano-americano Frank Devlyn Mortensen, presidente y fundador de Grupo Devlyn, murió este miércoles a los 81 años, informaron sus familiares.

“Hoy se nos fue mi tío, Frank Devlyn, un tipazo, gran líder a seguir y todo un personaje. Nos deja un enorme legado e increíbles memorias. Lo extrañaré profundamente”, escribió en sus redes sociales Patrick E. Devlyn Jr., su sobrino y presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El Canciller de México, Marcelo Ebrard, envió condolencias a los familiares y amigos de Devlyn, a quien calificó como un “ciudadano ejemplar y comprometido”. “Mis condolencias a su familia y amigos, así como a los Rotarios de México por tan sensible pérdida, descanse en paz”, aseveró.

El hombre también presidió el Club de Rotarios (Foto: Twitter @Dpatjr)

Asimismo, el ex Canciller José Antonio Meade también expresó sus condolencias. "Me dio gran pena enterarme de la muerte de Frank Devlyn. Un tipazo. Generoso, visionario y comprometido. Ofrezco mis oraciones a su familia y a sus muchos amigos”, aseguró el también ex candidato presidencial.

El ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), compartió su propio mensaje en Twitter, donde indicó: “Con pena me entero del fallecimiento del gran Frank Devlyn, filántropo sin par, generoso con el prójimo y con México. Descanse en Paz. Mis condolencias a su familia".

Devlyn fue presidente internacional del Club Internacional de Rotarios entre 2000 y 2001 y dirigió la Rotary Foundation entre 2005 y 2006. Apenas hace un par de semanas, festejaba que los clubes de Rotarios cambiaran con el tiempo y comenzaran a realizar sus reuniones a través de videoconferencias.

Frank Devlyn fue elogiado por Cancilleres mexicanos y también por diversas organizaciones en México y EEUU (Foto: Twitter @MMestizaje)

Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, comunicó su “profundo pésame” por la muerte del empresario, emprendedor y promotor natural. “Gran Rotario. Y sobre todo, un estadounidense totalmente comprometido con México y su gente desde su niñez en Ciudad Juárez. May God bless you, Frank”, escribió.

Precisamente Devlyn tomó la Óptica de sus padres, que lleva el apellido de la familia y cuya primera sucursal fue fundada en la década de los 30 del siglo pasado, para convertirla junto a sus hermanos en un negocio que se distribuyó por todo el territorio mexicano, sobre todo a partir de la década de los 60.

En los 70, Devlyn se reestructuró en cuanto a la fabricación, distribución y franquicias de la compañía. n la actualidad, Ópticas Devlyn cuenta con más de 900 sucursales en todo el país.

Devlyn, junto a sus hermanos, expandió el negocio familiar hacia todo el país a partir de la década de los 60 del siglo pasado (Foto: Twitter @eufrosinacruz)

Larry D. Rubin, presidente de la American Society en México, reconoció a Devlyn como un “incansable promotor de causas sociales" y un "mexicano-americano muy querido por todos. “Un gran amigo con quien trabajé de cerca en varios proyectos, miembro del Consejo Directivo de la American Society. Te extrañaremos Frank. QEPD”, expresó.

“Con profundo dolor despido a un extraordinario amigo y aliado, Frank Devlyn. Tu partida nos toma por sorpresa a quienes admiramos tu fortaleza y espíritu altruista. Una oración al cielo por tu eterno descanso”, señaló Eufrosina Cruz, política zapoteca de Oaxaca que fue diputada federal.

Entre los mensajes de apoyo a la familia se encontró el del CCE (Foto: Twitter @cceoficialmx)

La mujer también le envió sus condolencias a Gloria Rita, Jessica, Setephanie, Jennifer y Melanie Delvyn, familiares del empresario.

Por su parte, el CCE también dirigió un mensaje a los familiares de Devlyn. “Nos unimos en la pena que los embarga”, indicaron. “Los acompañamos en este momento de dolor. Descanse en paz”, agregaron.

“Emprender es siempre estar mejorando. Hay emprendedores de todas las edades, pero también hay que saber que el secreto de un emprendedor es saber cómo cambiar con los tiempos, para poder mejorar", manifestó en 2018 en declaraciones recogidas por la Cámara de Comercio de Guadalajara.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

Murió Jerónimo Arango, uno de los hombres más ricos de México

Murió Manuel Ancira, Director de Altos Hornos de México

El presidente de la BMV, Jaime Ruiz Sacristán, falleció por coronavirus