Televisa amenaza con acción legal por cancelación de compra de Ocesa

Imagen de archivo del logotipo del gigante de medios mexicano Grupo Televisa, a las afueras de su sede en Ciudad de México. 10 de julio de 2017. REUTERS / Edgard Garrido

El gigante de medios mexicano Grupo Televisa dijo el martes que culminó sin un convenio el “acuerdo de suspensión” con la estadounidense Live Nation Entertainment sobre la compra de su participación en la firma de espectáculos Ocesa Entretenimiento.

A principios de mayo, la compañía estadounidense informó a Televisa su decisión de no cerrar la adquisición del 40% que la televisora tiene en Ocesa, una transacción por unos USD 290 millones, que fue anunciada en julio del año pasado.

Ante la inconformidad de Televisa en ese momento, las empresas iniciaron conversaciones bajo un “acuerdo de suspensión” que expiró sin un arreglo, informó en un comunicado la compañía mexicana, cuyas acciones ganaban el martes en la bolsa local un 5.20% a 26.11 pesos, en línea con el resto del mercado.

“Televisa está en desacuerdo con la Carta de Terminación y se reserva todos sus derechos en relación con los argumentos previamente vertidos por Live Nation (...) y evaluará todos los recursos y acciones que tenga a su disposición bajo los acuerdos y leyes existentes”, dijo.

Televisa y Live Nation cancelan venta de Ocesa

Live Nation informó a Televisa que, basándose en una serie de argumentos que no fueron revelados, no están obligados a cerrar la adquisición, dijo Televisa en un comunicado. La compañía dijo que no está de acuerdo con los argumentos. (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

La televisora mexicana Grupo Televisa SAB y Live Nation Entertainment Inc. llegó a un acuerdo de suspensión en la adquisición de la participación accionaria de Televisa en Ocesa Entretenimiento SA.

Live Nation informó a Televisa que, basándose en una serie de argumentos que no fueron revelados, no están obligados a cerrar la adquisición, dijo Televisa en un comunicado. La compañía dijo que no está de acuerdo con esas razones.

Televisa dijo que había vendido su participación accionaria del 40% en su negocio de conciertos a Live Nation por 5,210 millones de pesos (USD 217.4 millones) en julio. El acuerdo también incluyó un dividendo de aproximadamente 350 millones de pesos. La venta fue parte del renovado enfoque de Televisa en contenido y distribución.

“Las partes celebraron un acuerdo de suspensión para permitir que ocurran las conversaciones correspondientes”, dijo la compañía. “Televisa se reserva todos sus derechos en relación con dichos argumentos y cualquier acción relacionada, incluyendo el caso de que no se llegue a un acuerdo durante el plazo del acuerdo de suspensión”.

La compañía revisará todas las acciones posibles aplicables bajo los contratos existentes y la ley, dijo.

Las acciones cayeron hasta 3.6% el miércoles. Sus recibos de depósito estadounidenses cayeron hasta 5.6%.

Ocesa tiene operaciones en México, Centroamérica y Colombia, dijo Televisa en el momento del anuncio de venta. Necesitó aprobaciones regulatorias y la venta de una porción de Corporación Interamericana de Entretenimiento de su participación en Ocesa a Live Nation, dijo Televisa.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

El PIB disminuyó 2.2% en el primer trimestre de 2020: Inegi

“Con todos los cuidados”: López Obrador contempla reinicio de sus giras de trabajo y regreso a clases por regiones

“Funcionó la Jornada de Sana Distancia”, López Obrador informó sobre el avance de la epidemia