Ricardo Sheffield, titular de Profeco, libre de COVID-19 tras aislamiento de 14 días

(Foto: Cortesía Presidencia)

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), fue uno de los casos de infección por el virus SARS-CoV-2 entre los colaboradores de la Cuarta Transformación, pero 14 días después anunció que ya no hay rastros de la enfermedad en su cuerpo.

El funcionario público mexicano reveló a través de las redes sociales que se le notificaron los resultados de su prueba por exudado faríngeo y nasal, mismos que no detectaron la presencia del COVID-19, por lo que oficialmente se recuperó, a la vez que termina su aislamiento.

“Me reincorporo a mis labores -esenciales- a partir del lunes 18 de mayo. Estoy contento de no haber contagiado a nadie fuera de mi familia: mi esposa y mis hijas, quienes también ya están libres del virus y quienes siempre estuvieron asintomáticas”, reveló Sheffield en su Twitter oficial.

El titular de la Profeco también publicó en una copia de los resultados médicos que le fueron entregados por parte del laboratorio clínico y de biología molecular Proquimed, validado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos “Dr. Manuel Martínez Báez” (InDRE).

Ricardo Sheffield es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana (UIA) y con maestría en Derecho Internacional Privado por la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard.

Durante su carrera como funcionario público ha ocupado los cargos de regidor del H. Ayuntamiento de León, diputado Local, diputado Federal, subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de la Reforma Agraria y presidente Municipal de León.

Fue el pasado 2 de mayo cuando Ricardo Sheffield compartió a través de su cuenta oficial de Twitter que recibió la confirmación de positivo a COVID-19. El ex edil de Guanajuato también comentó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell ya se encuentra al tanto de su caso, además de hacer hincapié en que llevaría a cabo las indicaciones que le den las autoridades sanitarias.

(Foto: Cortesía Presidencia)

Tras él, otros funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron confirmados como positivos a la enfermedad. El subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, lo anunció a través de sus redes sociales oficiales.

“Les informo que me encuentro en aislamiento ya que hace un momento se me notificó que resulté positivo al #coronavirus. He hablado con el Doctor @HLGatell y seguiré todas sus indicaciones puntualmente. #QuedateEnCasa”, escibió.

Le siguieron Roberto Velasco Álvarez director general de comunicación social de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el diputado por Chiapas de Morena José Luis Elorza. Ambos hicieron sus respectivos anuncios a través de Twitter.

“Informo que hoy resulté positivo por Covid-19. Permaneceré en casa, coordinando a distancia las labores a mi cargo. Agradezco profundamente las numerosas y muy generosas muestras de solidaridad”, reveló Velasco Álvarez.

Por último, Fabiana Zepeda Arias, titular de la División de Programas de enfermería del el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mejor conocida como Jefa Fabiana, causó conmoción entre la sociedad mexicana tras anunciar que dio positivo a la enfermedad COVID-19.

“Me encuentro en aislamiento, ya que di positivo a COVID19. Soy bendecida por mi familia, amigos y colegas que me escriben para monitorearme. Vivo lo que viven mis compañer@s en todo el mundo. Abrazo solidario en nuestro #DíaDeLaEnfermería, aunque sea virtual y a sana distancia”, escribió.

Zepeda Arias ha sido una de las más fuertes defensoras públicas de los trabajadores de la salud, pues en varios de la república se registraron distintos ataques en contra de enfermeras, enfermeros y doctores. En conferencia de prensa lamentó que deban quitarse en uniforme, pero se dijo orgullosa de siempre portarlo.

MÁS SOBRE EL TEMA:

El subsecretario de gobierno, Ricardo Peralta, dio positivo a la enfermedad COVID-19

Jefa Fabiana dio positivo a COVID-19 e inició su aislamiento

El vocero de la SRE y diputado de Morena dieron positivo a COVID-19