Gráficas del avance del coronavirus en México 11 de mayo: más de 1,300 muertos en la semana del pico máximo

A dos meses y medio de haberse detectado el primer caso de Covid-19 en el país, México ya acumula 3,465 fallecidos y 35,022 enfermos confirmados, así lo informaron las autoridades sanitarias del gobierno federal.

En tanto, el total de casos activos (pacientes con capacidad de transmisión) suman 8,457, el total de casos sospechosos llegó a los 19,979, mientras que el total de casos negativos se situó en 75,955.

Aunque el incremento de fallecidos (3.3%) y el de enfermos confirmados (4.7%) es de los más bajos que se han registrado desde finales de abril (en 24 horas), esto “no necesariamente es un patrón de reducción de la velocidad de cambio”, explicó el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, quien pidió seguir expectantes y ver lo que ocurre los siguientes días.

De hecho, la semana pasada (la del pico máximo de contagios, según las autoridades de salud federal) ocurrieron más de 1,300 defunciones.

Gráfica del avance del coronavirus, elaborada con los datos de la Secretaría de Salud del gobierno federal en su conferencia del domingo 10 de mayo de 2020. (Gráfico: Jovani Pérez Silva)

La Ciudad de México continúa como la entidad más afectada con más casos confirmados (9,737), seguida por el Estado de México (5,988), Baja California (2,428), Tabasco (1,652), Sinaloa (1,470) y Veracruz con 1,205 casos.

Al revisar el avance de la pandemia por casos activos, la capital del país también encabeza la lista con 2,243, el Estado de México (1,163), Tabasco (404), Baja California (320), Veracruz (288), Yucatán (287) y Sinaloa con 252. Esto representa una tasa de incidencia de casos activos en el país por cada 100,000 habitantes de 6.6.

Las autoridades sanitarias alertaron sobre el caso de Veracruz, entidad que ha tenido un crecimiento acelerado en el número de casos en días recientes, ya que en una semana, casi duplicó el número de contagios.Además ocupa el sexto lugar con más casos acumulados y el mismo puesto en casos activos

En contraste, Baja California y Quintana Roo, han alcanzado cierta estabilidad de la pandemia.

“Baja California y Quintana Roo que estaban activos hace días, ahora están desplazados en cuanto a la transmisión activa", afirmó Hugo lópez Gatell.

En lo que respecta al número de defunciones, la Ciudad de México se mantiene a la cabeza con 796, seguida por Baja California (416), Estado de México (340), Tabasco (220), Sinaloa (213), Quintana Roo (183), Puebla (145), Chihuahua (135), Veracruz (123), Morelos (99), Hidalgo (83), Guerrero (70), Michoacán (67), Tlaxcala (55), Coahuila (53), Jalisco (52), Yucatán (48), Guanajuato (46), Oaxaca (45), Tamaulipas (38), Nuevo León (33), Campeche (29), Sonora (27), Nayarit (23), Baja California Sur y Querétaro (22); Chiapas y Zacatecas (19); Aguascalientes (14), Durango y San Luis Potosí (12), mientras que Colima reporta 6 fallecidos.

El 7 de mayo fue el día con más fallecidos registrados en México hasta la fecha, con 257, y también el de mayor número de contagios, con 1,982.

Sin embargo, las autoridades han reconocido que el número real de fallecidos es mayor al registrado toda vez que hay pacientes que mueren sin que se les haya podido hacer la prueba y un comité científico debe determinar el motivo de su deceso, por lo que este tarda varios días en quedar registrado.

Con 129,000 pruebas realizadas, México es uno de los países que menos test realiza.

Ante las quejas de personal sanitario por la falta de material de protección para atender a enfermos de Covid-19, López-Gatell recordó que “sigue llegando” el puente aéreo con insumos médicos entre China y México, y que el Gobierno mexicano calculó la llegada al país de más de 11 millones de cubrebocas.

Contrario a lo que habían venido informando desde hace varios días, en la conferencia de prensa del domingo no se dio a conocer la ocupación hospitalaria en los estados.

El subsecretario de Salud alertó que en el mes de octubre podría darse una segunda ola de coronavirus, por lo que, aunque la curva epidémica disminuya, no se puede bajar la guardia ya que además es la temporada de influenza.

Si quiere estar al tanto de lo más importante sobre coronavirus regístrese aquí y le enviaremos las noticias al instante.

“En octubre de 2020, cuando empiece la temporada de influenza, existe la posibilidad de que tengamos un regreso de Covid-19 con una mayor intensidad y esta podría representarnos retos que requieran aplicar modelos de cuarentena, pero de forma selectiva y regionalizado”, dijo.

Aseguró que la presencia del brote de dos enfermedades podría requerir que se contengan por medio de cuarentena, pero que esto sería de manera local y no a nivel nacional. "En todo caso seríamos más selectivos hacia aquellas comunidades que pudieran empezar con transmisiones de difícil control”, dijo.

Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunirá con su gabinete para establecer el plan de reinicio de actividades económicas y sociales en el país, el cual se presentará el próximo miércoles o jueves.

El gobierno prohibió las actividades económicas no esenciales durante abril y mayo, aunque no concretó sanciones para las empresas que incumplan esa decisión, e instó a la población a quedarse en casa durante este tiempo, si bien la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de personas que viven del comercio informal.

Según las previsiones de las autoridades sanitarias mexicanas, en junio debería comenzar el desconfinamiento.

MÁS DE ESTE TEMA:

“Se aplanó la curva”: López Obrador aseguró que el coronavirus está controlado y el miércoles anunciará el plan de reinicio de actividades

Advierten que los crematorios en México no están listos para atender una demanda tan alta por coronavirus

Mapa del coronavirus en México 11 de mayo: CDMX en la fase más cruenta con casi 100 muertos en 24 horas