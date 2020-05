“Rápido y furioso” no fue acordado entre gobiernos: la respuesta de Felipe Calderón a AMLO

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró este jueves que es falso que su administración haya tenido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para introducir armas a la República Mexicana en la operación secreta llamada “Rápido y Furioso”.

A través de varios mensajes en su cuenta oficial en Twitter, el ex mandatario dijo que, durante su sexenio, el gobierno de México le exigió a Estados Unidos detener el tráfico de armas que llegaban a las organizaciones criminales.

“Es falso que el gobierno de México haya tenido un acuerdo con el gobierno de EUA para introducir armas al país. Durante la Administración 2006-2012, el gobierno mexicano exigió firmemente al gobierno de EUA detener el tráfico de armas que llegaban a los criminales”, posteó.

Sobre el operativo de “Rápido y Furioso”, que resultó fallido, Calderón Hinojosa dijo que fue una acción secreta de la que México fue enterado después.

“La llamada operación ‘Rápido y Furioso’ fue un operativo secreto, cuyo implementación y resultados fueron revelados a agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no deseados por sus autores en el Departamento de Justicia”, explicó ex panista.

El michoacano reiteró que la implementación de ese operativo estadounidense nunca se trató entre los titulares de los mandatarios de cada país. “En ningún momento el contenido ni la implementación específica de dicha estrategia judicial americana fue un tema que fuese materia de conocimiento, discusión y menos de acuerdo entre oficinas presidenciales”, afirmó.

Y es que esta mañana en su conferencia de prensa diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es muy claro lo que está pasando, al ser cuestionado de nueva cuenta sobre si él consideraba que Felipe Calderón sabía de los vínculos de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el cártel de Sinaloa.

López Obrador insistió en que se debería de llamar a declarar también a funcionarios del gobierno de Estados Unidos, ya que durante la gestión de Calderón Hinojosa se realizaron acuerdos de cooperación entre ambas naciones como el desastroso operativo “Rápido y Furioso”.

Se trata de limpiar bien, de arriba para abajo, no simular, chivos expiatorios, sino acabar con la corrupción. Ahí habría que investigar cuál es la responsabilidad de los funcionarios de Estados Unidos, cómo se hicieron acuerdos entre gobiernos, porque había una estrecha cooperación, tan así, que cuando García Luna se va del país se va a Miami, no se fue a París. Entonces ¿cómo estaba ahí el enjuague?. Pero además, en qué consistieron las operaciones que llevaron a cabo de manera conjunta con la DEA, en qué consistió la entrega de armas, el acuerdo entre gobiernos, a ver, para que nos andamos preguntando tantas cosas, a ver por qué no se le pregunta... seria bueno saber si el ex presidente Calderón sabía o no lo de la entrada de armas en el operativo de ´Rápido y furioso´, nada más eso, y por qué lo permitió si lo sabía. Para que vamos a meternos en más cosas, con eso, y es eso un expediente abierto