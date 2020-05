El lado menos conocido de la hija más famosa de Peña Nieto: Paulina Peña reveló sus hobbies, gustos y hasta sus planes familiares

(Foto: Instagram @paaulinapepretelini)

Paulina Peña Pretelini, hija del ex presidente Enrique Peña Nieto, se sinceró y mostró su lado más cercano a sus fanáticos en redes sociales, donde reveló varios aspectos de su vida, como sus hobbies, su música favorita y hasta detalles de su relación amorosa.

La ahora influencer de moda aprovechó su cuenta de Instagram para saber cuánto la conocen sus seguidores y lanzó una dinámica que le permitió además revelar algunas de sus intimidades.

La joven de 24 años mencionó que uno sus hobbies favoritos es la lectura, aunque no definió qué tipo de textos le gusta consumir.

Mencionó que le gustaría tener cuatro hijos y que ha mantenido una relación estable por más de cinco años con su novio.

Si pudiera tener un súper poder, Paulina indicó que le gustaría poder teletransportarse, mientras que su lugar favorito en el mundo es México.

Sobre sus gustos culinarios, la joven destacó que prefiere los antojos salados, pero tiene un gusto especial por lo que definió como “una combinación rara”, ya que come quesadillas con miel.

También aprovechó para volver a recomendar sus básicos de belleza. Destacó el uso de su rímel Alargador para sus pestañas y se desmaquilla con aceite de jojoba.

Destacó que su actriz predilecta es Meryl Streep y que su género musical favorito es el pop rock.

La cuarentena de Paulina Peña

Desde que comenzó el periodo de aislamiento por el coronavirus, la hija mayor del ex mandatario mexicano ha estado muy activa en su cuenta de Instagram, donde ha revelado algunas dudas de sus seguidores.

Paulina Peña Pretelini declaró hace dos semanas que se asoció con una amiga para impulsar la agencia de viajes Dreampass, la cual está certificada por Disney y Universal, además de que pronto empezará a incursionar en la fotografía oficialmente.

“Es un hecho que me encanta la fotografía y me gustaría experimentar un poco más y salir un poco más al mercado y poder ejercer como una fotógrafa forma”, mencionó en un video hace dos semanas.

Descartó incursionar en la política porque no le llama la atención, así que se enfocará en ejercer la Licenciatura de Dirección Internacional de Hoteles que estudió en al Universidad Anáhuac y en la captura de imágenes.

Precisó que vive en la Ciudad de México donde su vida ha sido muy similar a la del resto del mundo: “Estoy en mi casa. Me despierto, trabajo, hago ejercicio, trabajo un poco más, veo pelis, cocino, lo que están haciendo todos en este momento”.

Y sobre su papá dijo que se encuentra muy bien actualmente: “Está muy bien, gracias por preguntar. Toda la familia está muy bien”.

Paulina Peña también mencionó la polémica publicación en Twitter, por la que fue duramente atacada en 2011: “Yo me disculpé con la gente que pude haber lastimado, es algo que ya dejé en el pasado. Es muy humano perdonar y pedir perdón, porque somos humanos y todos cometemos errores. Me arrepiento, claro que me arrepiento”.

La privacidad de la hija mayor del ex presidente

La influencer declaró a principios de este año que quería resguardar algunas memorias de su vida para ella y la gente que la rodea.

“Ha sido un año donde he decidido reservar mis cosas y a la vez también disfrutar un poco lo que vivimos día a día, que siento que ya si no lo compartes en Instagram o donde sea, no vale, como que no cuenta, y la verdad es que no es así”, agregó.

No obstante, aseveró que siempre le prestará atención a sus fans, pues se siente ya muy familiarizada con ellos, pero también garantizó que es una etapa de su vida en la que quiere explorar nuevas cosas.

“No es nada en especial, aquí ando, yo los leo diario y la verdad es que me encanta la pequeña familia que somos aquí en Instagram y solamente es eso, aquí estoy, pero estoy disfrutando una etapa diferente en mi vida, la cual estoy muy contenta”, sostuvo.

