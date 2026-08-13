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Morena amenaza con quitar al PRI la Comisión de Juventud tras pleito entre Carlos Mancilla y Arturo Ávila

El diputado federal morenista Gabriel García Hernández salió en defensa de su compañero de bancada con esta amenaza

El diputado morenista Gabriel García Hernández salió en defensa de Arturo Ávila y amagó con quitarle comisión al PRI. Crédito: Cámara de Diputados
El diputado morenista Gabriel García Hernández salió en defensa de Arturo Ávila y amagó con quitarle comisión al PRI. Crédito: Cámara de Diputados
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Luego del pleito que protagonizaron este miércoles los diputados Carlos Mancilla y Arturo Ávila, del PRI y Morena, respectivamente, el legislador morenista Gabriel García Hernández salió en defensa de su compañero de bancada.

En tribuna del Senado de la República, García Hernández anunció que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) buscará quitarle al PRI la presidencia de la Comisión de Juventud del Congreso de la Unión, misma que, actualmente, encabeza Carlos Gutiérrez Mancilla.

El motivo de este amago fueron el intercambio de acusaciones, los empujones y jaloneos que protagonizaron Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena, y el legislador tricolor Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, en el Patio del Federalismo.

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Proponen a un joven con dignidad y principios

Durante su intervención, Gabriel García propuso que un joven que tenga dignidad y principios presida la Comisión de la Juventud y no un “corriente” y “servil” de Alejandro Moreno Cárdenas.

“Y ahora hay que cerrar el paso a estas interpretaciones absurdas de circo. Y este señor, fíjense, el que vino a montar la provocación, es presidente de la Comisión de Juventudes.

“¡Qué ejemplo tan más idiota! ¡Qué ejemplo tan más absurdo! ¡Qué ejemplo tan más ruin!

“Así que le quiero proponer a mis compañeras, compañeros diputados, que una primer misión que tengamos es quitarlo de la comisión y poner una verdadera joven o un joven que tenga dignidad y principios, y no este porro corriente y servil al dueño, al amo del circo de pulgas, el señor Alito Moreno”, expresó en tribuna García Hernández.

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El intercambio sube de tono en el patio central y termina en empujones y jaloneos frente a testigos, antes de que el representante de la mayoría legislativa se retire sin que se informen lesiones graves
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Jaloneos y acusaciones entre Ávila y Mancilla

Este nuevo desencuentro comenzó cuando ambos legisladores se encontraron en la explanada de la Cámara Alta. Aunque al principio se saludaron de mano, la interacción cambió de tono después de que Gutiérrez Mancilla golpeó con la mano el hombro de Ávila.

Como era de esperar, el morenista reaccionó y ambos se empujaron, mientras el morenista llegó a sujetarlo del cuello.

Durante el altercado, Ávila Anaya pidió que no lo tocará, mientras que Carlos Mancilla lo cuestionó sobre supuestas amenazas y lo acusó de defender al narcotráfico.

Arturo Ávila, por su parte, respondió que el priista actuaba como enviado del dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno y lo calificó de porro del también senador por el tricolor.

Pleito entre los diputados continúo en tribuna

Cabe señalar que la confrontación continuó después en las inmediaciones del recinto legislativo. Mancilla insistió en que nadie podría increpar y silenciar a Moreno Cárdenas, mientras que desde tribuna lanzó nuevos señalamientos contra el morenista, a quien llamó ‘niñero del narcorégimen’ y cuestionó su cercanía con familiares de otros políticos.

Este nuevo pleito entre diputados se dio después de que, en noviembre de 2025, el legislador del PRI exhibiera –durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación– una manta con imágenes de Arturo Ávila y Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, en una playa.

Ariadna Montiel condena encontronazo

Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, expresó en su cuenta de X una “condena enérgica” por el encontronazo entre Arturo Ávila y Carlos Mancilla. Obviamente, le reiteró su respaldo al diputado del partido guinda.

Ariadna Montiel arremetió contra 'Alito' Moreno tras el pleito entre Arturo Ávila y Carlos Mancilla. Crédito: Especial
Ariadna Montiel arremetió contra 'Alito' Moreno tras el pleito entre Arturo Ávila y Carlos Mancilla. Crédito: Especial

“El PRI responde con violencia. Anunció que buscarán y encararán a quienes cuestionen a su dirigente o a su partido. Esa es su tradición autoritaria. Cada vez que el pueblo les niega la razón, recurren a la violencia. Cada vez que las instituciones dejan de obedecerles, recurren a las amenazas”.

Mientras que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, no ha emitido una postura por lo ocurrido en la explanada del Senado de la República.

Entre tanto y como “castigo”, Morena amenaza con quitar al PRI la Comisión de Juventud por el pleito entre Carlos Mancilla y Arturo Ávila.

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