View this post on Instagram

Creo que las miradas valen más que mil palabras. No tengo vida suficiente para demostrarte lo que eres para mi. Gracias por todo lo que me has enseñado, todo lo que hemos vivido y lo que falta en nuestro camino, gracias Papito porque lo bueno y lo malo nos han hecho los seres inseparables que somos hoy. Tú y yo. Eres un ser que pocos conocen profundamente y me siento bendecida por poder decir que eres mi Papá, mentor,amigo incondicional y mi gran amor. Hoy brindo por ti, por nuestra existencia, por la familia que me regalaste, por tu ejemplo y tu temple, por tu alma ligera y tu corazón divino, brindo porque la vida te llene de alegrías y bendiciones. Siempre nos has enseñado a dar gracias y hoy doy gracias por tenerte como el pilar mas grande en mi vida, sé que siempre estaremos juntos. Gracias por todas las risas, regaños, tristezas, pero sobre todo que Dios te acompañe hoy y siempre, que la vida siga regalándonos los bueno y lo malo, te quiero de aquí y al infinito en pasito de caracol 🐌❤️ feliz cumpleaños 🍰 . @epn