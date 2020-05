¿Cuántos casos de coronavirus hay en realidad en México?: el Modelo Centinela y las contradicciones de López-Gatell incrementan las dudas

(Foto: Secretaría de Salud)

Aunque desde hace más de tres meses la Secretaría de Salud federal realiza diariamente una conferencia de prensa para informar el avance del Covid-19 en el país, lo cierto es que cada día se vuelve más complicado saber la realidad del avance de la pandemia, debido a que las autoridades sanitarias modifican de manera constante los criterios para medir el número de contagios.

Uno de estos es el llamado Modelo Centinela que usa el gobierno mexicano para vigilar el crecimiento de la epidemia.

Se trata de un mecanismo que identifica la ocurrencia de enfermedades de interés para la población, con base en los reportes de 475 de las 26,000 unidades médicas en todo el país a partir del cual se hacen estas estimaciones, por lo que por cada caso confirmado de Covid-19, habría 8 más, aunque especialistas consideran que el factor sería más alto, incluso 12.

El pasado 8 de abril, cuando México se encontraba aún en la Fase 2 de la pandemia y habían pasado dos semanas de haberse implementado la Jornada de Sana Distancia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell explicó en qué consistía este modelo, el cual permitía reconocer el comportamiento de la enfermedad y cómo se tenían que tomar las decisiones de control y prevención.

Foto: REUTERS/Henry Romero

“Al mismo tiempo, nos permite asumir la realidad como es y no como equivocadamente se piensa que es, en el sentido de que sólo lo que se ve, existe. Nosotros estimamos 26,000 casos (en esos momentos se reportaban poco más de 3,000 casos), lo reconocemos explícitamente. Cualquier otro país puede tener solamente los casos observados, pero hay que corregir, multiplicarle por un número y en México, la epidemia es ocho veces más de lo que se ve”, admitió el subsecretario.

En esa semana, recordó el diario El Universal, se enfatizó que cada semana el factor por el que habría que multiplicar los casos cambiaría, debido a la vigilancia Centinela y al reporte de 26,000 unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria. Incluso se dijo que los jueves serían dedicados a explicar este tipo de modelo, pero esto no ocurrió.

Ya en plena Fase 3, López-Gatell fue cuestionado si el facto ya había cambiado, pero sólo respondió que en esta etapa de la pandemia, el Modelo Centinela ya no era el principal factor para conocer el comportamiento de la epidemia.

Señaló que debido a que la velocidad de ocurrencia de los casos es mucho mayor en esta fase, y que los tiempos en los que se procesan los datos del modelo centinela dependen de los cortes semanales de las 26,000 unidades médicas monitoras, ya no resulta práctica la medición.

Foto: EFE/ José Méndez

Otra confusión es cuándo llegará el “pico máximo de contagios”. La semana pasada se dijo que sería el 6 de mayo, pero durante la conferencia del martes 5 de mayo, el subsecretario Hugo López-Gatell corrigió y aseguró que será el viernes 8.

Aseguró que gracias a que la sociedad mexicana había conseguido “aplanar” la curva de contagios hasta 74% gracias a las medidas básicas de distanciamiento social, por lo que el pronóstico para el pico máximo de contagios había cambiado.

Explicó que “aplanar la curva” no significa que sea plana en su totalidad “porque eso querría decir que no hay pandemia”, sino que el nivel de transmisión se ha alargado y por eso no ha habido un panorama catastrófico en el país.

“No podemos ganar en todos los frentes: si se reduce la curva, se expande el tiempo de la epidemia", indicó el funcionario.

“Estamos cerca del punto medio de la curva epidémica, en el descenso de la curva podríamos tener otras, más o menos, 2,000 o 3,000 (muertes), y con ello ya tendríamos casi 6,000 (fallecidos)”, dijo López-Gatell.

Foto de archivo: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Hasta el martes 5 de mayo, las autoridades sanitarias mexicanas informaron que en el país existen 26,025 casos confirmados y 2,507 fallecimientos, 236 muertes en un día, la mayor cifra de fatalidad desde que inició la pandemia.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) urgió a los países del continente americano a “ser cautelosos” a la hora de eliminar o suavizar las medidas para contener la propagación de la Covid-19, pues la trasmisión “es aún muy alta” en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México.

“Sean cautelosos, la suavidad o la eliminación de las medidas de restricción puede acelerar la propagación del virus y abrir la puerta a un resurgimiento dramático y la propagación a otras áreas adyacentes”, expuso durante una videoconferencia Carissa Etienne, directora de la OPS, la rama americana de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Etienne dijo que en muchas áreas de la región el número de contagios del nuevo coronavirus se multiplica en apenas días.

“En Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México estamos viendo casos que se duplican en cuatro días o menos”, señaló.

