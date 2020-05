López Obrador pidió a los “conservadores” esperar a que termine la emergencia del coronavirus para volver a la confrontación política

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a sus opositores a una tregua política, en tanto se supera la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Una vez pasada la emergencia, ofreció el jefe del Ejecutivo, está dispuesto a seguir con la confrontación de ideas en un ambiente respetuoso.

El mandatario federal urgió a quienes no simpatizan con su política de gobierno a no mezclar sus críticas con las acciones que se llevan a cabo para contener la infección del coronavirus.

“Yo les digo a los conservadores que una vez que pase la pandemia que volvamos a la confrontación política, ideológica, respetuosa, que vayamos al debate, que es bueno, que es parte de la democracia, pero que no mezclemos ahora lo relacionado con la pandemia, que no se vincule lo de la pandemia a lo político-electoral, si es que se puede; si ellos no quieren, de todas maneras, nosotros vamos a ser respetuosos de sus manifestaciones, sólo que vamos a usar nuestro derecho de réplica", expresó en su conferencia de prensa matutina.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

López Obrador criticó que los medios de comunicación no hayan denunciado en el pasado los actos de corrupción de gobiernos como el de Carlos Salinas de Gortari, y reiteró: “No somos iguales”.

“No somos iguales a los gobiernos de antes, a veces calienta, porque nos confunden. Por ejemplo, el Reforma y otros medios que nunca denunciaron el saqueo que se llevó a cabo durante el gobierno de Salinas, ahora son paladines de la decencia y la honestidad. No somos iguales, nosotros llegamos aquí para desterrar la corrupción del gobierno”, indicó.

El titular del Ejecutivo explicó que lo que destacaba, “lo que está de fondo”, es la insistencia de querer debilitar su gobierno. Sin embargo, consideró que pese a el dispendio de recursos las calumnias y falsedades de los intereses creados no tienen efecto en la población.

En ese sentido, consideró que el incidente del pasado viernes en un hospital de Ecatepec, donde familiares de un fallecido por Covid-19 irrumpieron en el inmueble para rescatar su cuerpo, se debió a la falta de información.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

Por ello, insistió el mandatario, se deben redoblar los esfuerzos que realiza el gobierno federal para informar sobre las acciones para combatir la infección.

“Por eso es conveniente informar, informar, volver a informar; hay quienes piensan que estas conferencias no ayudan, pero si no se informara sería verdaderamente el caos”, afirmó en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador lanzó un exhorto a la población a no dejarse guiar por rumores y noticias falsas en torno al coronavirus y confiar en que su administración no va a mentir ni ocultar información.

“Tengan confianza nosotros no vamos a mentir no vamos a engañar a ocultar nada, no es como antes”, señaló.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

“Ya tenemos manera de comunicarnos, hay que estar informados y vaya que la gente está muy atenta”, aseveró.

López Obrador insistió en que se deben analizar los casos sobre contrataciones de bots en las redes sociales, que son utilizados para generar distorsión en la información.

Reprochó que algunos medios se presten para criticar la crisis en el sector salud por la pandemia y se magnifique la tragedia. Pidió a la sociedad unirse y hacer conciencia y salir juntos adelante.

Reiteró hoy su confianza en que el pueblo de México superará pronto la crisis de salud por Covid-19.

“Vamos a salir adelante, tengamos fe”, dijo en su conferencia matutina, al asegurar que se está reforzando la entrega de apoyos para lograr que la recesión económica impacte lo menos posible.

“¿Qué le digo a nuestro pueblo de México? Que nosotros vamos a salir adelante, que tengamos fe y que vamos a lograr salir bien de la pandemia”, expresó el presidente mexicano.

