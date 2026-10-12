Kunno explota contra Julio Camejo y le hace comentarios homofóbicos en La Granja VIP

La Granja Vip - (X)

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La tensión se apoderó de La Granja VIP cuando Kunno y Julio Camejo protagonizaron una fuerte discusión que pasó de los reclamos por la convivencia a los insultos personales. El enfrentamiento ocurrió en medio de los conflictos relacionados con Kevyn Contreras, conocido como “Bicolor”, y provocó un intercambio de acusaciones frente a sus compañeros.

Durante la confrontación, Kunno cuestionó la actitud de Camejo y lo acusó de criticar a otros participantes mientras, desde su perspectiva, él también incurría en comportamientos que reprochaba. La discusión subió de intensidad hasta que Fernando Lozada intervino para separarlos y evitar que el altercado escalara.

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Sin embargo, uno de los momentos más controvertidos llegó cuando el influencer recurrió a expresiones homofóbicas para atacar a Camejo. La frase generó cuestionamientos sobre los límites de la confrontación y la diferencia entre criticar las acciones de una persona y utilizar su orientación sexual como un insulto.

Kunno y Julio Camejo intercambian reclamos frente a sus compañeros

El actor Julio Camejo participa en el programa La Granja VIP tras acusar a Ivonne Montero de maltrato animal. (YouTube)

El desacuerdo comenzó con una discusión sobre las decisiones relacionadas con el capataz y la distribución de las tareas dentro de la granja. Kunno cuestionó cómo se había tomado una determinación, mientras Camejo le reprochó su desempeño anterior y la elección de una participante para las labores de la competencia.

“Que tú hayas sido el peor capataz y que te hayan faltado huevos para escoger a la mejor peona cuando dijiste que era una semana de mujeres y le quitaste el derecho a la mujer que se lo ganó”, reclamó Camejo, elevando el tono de la conversación.

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Kunno respondió con críticas a la personalidad de su compañero y cuestionó su comportamiento con otras personas del reality. “Lo que criticas de Rafa, de Ivonne, de Azalea, es lo que te define a ti”, le dijo, antes de acusarlo de buscar enfrentamientos con mujeres. Camejo, por su parte, repitió la expresión “pocos huevos”, mientras el influencer lo retaba a encararlo.

La frase homofóbica de Kunno desata cuestionamientos

Kunno tachó de fraude la eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos México 2026. (IG: papikunno)

La discusión continuó con desafíos verbales y acusaciones mutuas. Kunno insistió en que Camejo debía decirle sus reproches de frente, mientras el actor le respondió que debía comportarse como un adulto. En medio del intercambio, Camejo imitó lo que había dicho Kunno semanas antes: “Me voy de la granja, no puedo”.

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El momento más delicado ocurrió cuando Kunno lanzó una expresión homofóbica contra su compañero: “Te sale perfecto ser maricón, porque es lo que eres adentro y lo sabes”. La frase llevó la disputa más allá de las diferencias sobre el juego y puso sobre la mesa el uso de la orientación sexual como herramienta para agredir verbalmente.

En redes sociales, particularmente en X, la discusión abrió un debate entre quienes cuestionan la conducta de Camejo y quienes consideran que las críticas hacia él no justifican los insultos de Kunno. Entre las reacciones se encuentra una postura clara: aunque una persona sea homosexual, eso no le da derecho a utilizar expresiones homofóbicas para intentar agredir a otra. Cuestionar las actitudes de un participante es distinto de recurrir a términos discriminatorios para atacarlo. Estas opiniones reflejan el debate que generó el episodio, sin que ello implique que todos los usuarios de la plataforma compartan la misma posición.

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Fernando Lozada interviene y Niurka aconseja a Camejo

En más de tres años y con cerca de 85 participantes, ningún concursante había roto la regla del aislamiento como lo hizo la llamada "mujer escándalo". (FOTO: RICARDO CASTELAN/CUARTOSCURO.COM)

Ante la intensidad del intercambio, Fernando Lozada intervino para separarlos y evitar que la confrontación continuara. Durante la discusión también hubo referencias a un supuesto contacto con el pecho, aunque los participantes expresaron distintas opiniones sobre lo ocurrido.

Después, Niurka conversó con Camejo y le explicó cómo debía actuar si consideraba que otro participante lo empujaba o lo agredía físicamente. Para ejemplificarlo, hizo un gesto y le preguntó qué significaba. “Me estás empujando”, respondió él, a lo que la vedette contestó: “Exacto”.

Niurka le indicó que debía realizar una señal para informar a la producción cuando ocurriera una situación de ese tipo. “Le estás avisando a la producción que no eres tú, que es él”, le explicó. Camejo respondió varias veces “Okey”, mientras ella cerró la conversación con una recomendación: “Desapéndejate”. El episodio dejó en discusión tanto la convivencia dentro del reality como la responsabilidad de los participantes al expresarse frente a las cámaras.

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