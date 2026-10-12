México

Kunno explota contra Julio Camejo y le hace comentarios homofóbicos en La Granja VIP

El enfrentamiento incluyó insultos, reclamos y una intervención de Fernando Lozada; después, Niurka explicó al actor cómo señalar una presunta agresión física

La Granja Vip - (X)
La Granja Vip - (X)
Guardar

La tensión se apoderó de La Granja VIP cuando Kunno y Julio Camejo protagonizaron una fuerte discusión que pasó de los reclamos por la convivencia a los insultos personales. El enfrentamiento ocurrió en medio de los conflictos relacionados con Kevyn Contreras, conocido como “Bicolor”, y provocó un intercambio de acusaciones frente a sus compañeros.

Durante la confrontación, Kunno cuestionó la actitud de Camejo y lo acusó de criticar a otros participantes mientras, desde su perspectiva, él también incurría en comportamientos que reprochaba. La discusión subió de intensidad hasta que Fernando Lozada intervino para separarlos y evitar que el altercado escalara.

PUBLICIDAD

Sin embargo, uno de los momentos más controvertidos llegó cuando el influencer recurrió a expresiones homofóbicas para atacar a Camejo. La frase generó cuestionamientos sobre los límites de la confrontación y la diferencia entre criticar las acciones de una persona y utilizar su orientación sexual como un insulto.

Kunno y Julio Camejo intercambian reclamos frente a sus compañeros

Un hombre de cabello cano y barba corta mira hacia abajo mientras viste un poncho de lana de tonos marrones
El actor Julio Camejo participa en el programa La Granja VIP tras acusar a Ivonne Montero de maltrato animal. (YouTube)

El desacuerdo comenzó con una discusión sobre las decisiones relacionadas con el capataz y la distribución de las tareas dentro de la granja. Kunno cuestionó cómo se había tomado una determinación, mientras Camejo le reprochó su desempeño anterior y la elección de una participante para las labores de la competencia.

“Que tú hayas sido el peor capataz y que te hayan faltado huevos para escoger a la mejor peona cuando dijiste que era una semana de mujeres y le quitaste el derecho a la mujer que se lo ganó”, reclamó Camejo, elevando el tono de la conversación.

PUBLICIDAD

Kunno respondió con críticas a la personalidad de su compañero y cuestionó su comportamiento con otras personas del reality. “Lo que criticas de Rafa, de Ivonne, de Azalea, es lo que te define a ti”, le dijo, antes de acusarlo de buscar enfrentamientos con mujeres. Camejo, por su parte, repitió la expresión “pocos huevos”, mientras el influencer lo retaba a encararlo.

La frase homofóbica de Kunno desata cuestionamientos

Kunno tachó de fraude la eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos México
Kunno tachó de fraude la eliminación de Yanet García de La Casa de los Famosos México 2026. (IG: papikunno)

La discusión continuó con desafíos verbales y acusaciones mutuas. Kunno insistió en que Camejo debía decirle sus reproches de frente, mientras el actor le respondió que debía comportarse como un adulto. En medio del intercambio, Camejo imitó lo que había dicho Kunno semanas antes: “Me voy de la granja, no puedo”.

El momento más delicado ocurrió cuando Kunno lanzó una expresión homofóbica contra su compañero: “Te sale perfecto ser maricón, porque es lo que eres adentro y lo sabes”. La frase llevó la disputa más allá de las diferencias sobre el juego y puso sobre la mesa el uso de la orientación sexual como herramienta para agredir verbalmente.

En redes sociales, particularmente en X, la discusión abrió un debate entre quienes cuestionan la conducta de Camejo y quienes consideran que las críticas hacia él no justifican los insultos de Kunno. Entre las reacciones se encuentra una postura clara: aunque una persona sea homosexual, eso no le da derecho a utilizar expresiones homofóbicas para intentar agredir a otra. Cuestionar las actitudes de un participante es distinto de recurrir a términos discriminatorios para atacarlo. Estas opiniones reflejan el debate que generó el episodio, sin que ello implique que todos los usuarios de la plataforma compartan la misma posición.

Fernando Lozada interviene y Niurka aconseja a Camejo

Niurka
En más de tres años y con cerca de 85 participantes, ningún concursante había roto la regla del aislamiento como lo hizo la llamada "mujer escándalo". (FOTO: RICARDO CASTELAN/CUARTOSCURO.COM)

Ante la intensidad del intercambio, Fernando Lozada intervino para separarlos y evitar que la confrontación continuara. Durante la discusión también hubo referencias a un supuesto contacto con el pecho, aunque los participantes expresaron distintas opiniones sobre lo ocurrido.

Después, Niurka conversó con Camejo y le explicó cómo debía actuar si consideraba que otro participante lo empujaba o lo agredía físicamente. Para ejemplificarlo, hizo un gesto y le preguntó qué significaba. “Me estás empujando”, respondió él, a lo que la vedette contestó: “Exacto”.

Niurka le indicó que debía realizar una señal para informar a la producción cuando ocurriera una situación de ese tipo. “Le estás avisando a la producción que no eres tú, que es él”, le explicó. Camejo respondió varias veces “Okey”, mientras ella cerró la conversación con una recomendación: “Desapéndejate”. El episodio dejó en discusión tanto la convivencia dentro del reality como la responsabilidad de los participantes al expresarse frente a las cámaras.

Temas Relacionados

Julio CamejoKunnoLa Granja VIPmexico-entretenimientomexico-noticiasNiurkaFernando Lozada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Comerciantes de Temixco denuncian cobro de piso y extorsiones: buscan crear una red de autoprotección

El delegado de Acatlipa, Sergio Ochoa, pidió al Ayuntamiento restablecer los cuadrantes de vigilancia y mantener patrullajes en corredores comerciales tras el asalto a una farmacia y nuevas llamadas de extorsión

Comerciantes de Temixco denuncian cobro de piso y extorsiones: buscan crear una red de autoprotección

La diferencia entre atole y champurrado que pocos conocen (y cómo prepararlos)

Aunque suelen confundirse, el atole y el champurrado no son la misma bebida; esta es la diferencia que cambia su sabor, textura y preparación

La diferencia entre atole y champurrado que pocos conocen (y cómo prepararlos)

Robo, homicidio y hasta portación de armas de uso del Ejército: los delitos por lo que más ingresan a la cárcel en México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó un incrementó del 8.46% de la población carcelaria en 2025 en comparación con el año anterior

Robo, homicidio y hasta portación de armas de uso del Ejército: los delitos por lo que más ingresan a la cárcel en México

Dragon Ball Super y Beerus, el encuentro más esperado: a qué hora y cómo verlo en México

La producción corre a cargo de Toei Animation y retoma la obra, los diseños de personajes y la línea creativa de Akira Toriyama, autor de Dragon Ball

Dragon Ball Super y Beerus, el encuentro más esperado: a qué hora y cómo verlo en México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de octubre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de octubre?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan en su restaurante a Jorge Guerrero, exalcalde de Otatitlán en Veracruz

Asesinan en su restaurante a Jorge Guerrero, exalcalde de Otatitlán en Veracruz

Comerciantes de Temixco denuncian cobro de piso y extorsiones: buscan crear una red de autoprotección

Robo, homicidio y hasta portación de armas de uso del Ejército: los delitos por lo que más ingresan a la cárcel en México

Sinaloa vive intensa jornada de violencia con 10 asesinatos: Mazatlán continúa como epicentro de la guerra entre Chapos y Mayos

Cae en Tabasco “El Cabra”, líder de la Mara 18 que era buscado por 15 homicidios en El Salvador: es objetivo prioritario en Centroamérica

ENTRETENIMIENTO

Dragon Ball Super y Beerus, el encuentro más esperado: a qué hora y cómo verlo en México

Dragon Ball Super y Beerus, el encuentro más esperado: a qué hora y cómo verlo en México

Qué enfermedades padece Ramón Ayala: la complicada situación médica por la que cantó en silla de ruedas en su despedida en La México

Edith Márquez respalda a Timbiriche y se suma a la polémica por la serie de ViX

Sofía Castro interpreta a su mamá, Angélica Rivera, en bioserie de Netflix: así son las primeras imágenes

Yuri recibe fuertes críticas tras cantar “Todo de ti” de Rauw Alejandro en ¿Quién es la Máscara?: “Aferrada a ser joven”

DEPORTES

Potro Gutiérrez se disculpa con afición de Cruz Azul tras posar con la playera del América en su aniversario 110: “Una sensación de autogol”

Potro Gutiérrez se disculpa con afición de Cruz Azul tras posar con la playera del América en su aniversario 110: “Una sensación de autogol”

Joel Huiqui y su dura autocrítica tras el empate entre Pumas y Cruz Azul: “30 minutos desastrosos”

Apertura 2026: partidos de la jornada 12 que serán transmitidos por televisión abierta

Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays:  cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie de Campeonato en la MLB desde México

¿Juan José Calero puede jugar con México? Esta es la historia del delantero que debutó con Cruz Azul ante Pumas