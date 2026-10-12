Yuri afirma que no necesita hablar mal de otras cantantes tras polémica con Belinda y Danna

Yuri asegura que, pese a que Danna y Belinda cantan bien en "Mentiras", ella lo hace mejor. (Fotos: Cuartoscuro -. TikTok/@eriivera92)

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Yuri volvió a pronunciarse sobre la polémica que desataron sus comentarios acerca de Belinda y Danna, quienes participan en Mentiras: All Stars. Ante los micrófonos de Hoy, la cantante aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y negó haber cuestionado el talento de las dos intérpretes, luego de que sus declaraciones provocaran reacciones en redes sociales.

La intérprete explicó que sus observaciones estaban relacionadas con las versiones originales de las canciones y con la popularidad de la música de los años ochenta. Aunque reconoció el trabajo de las artistas en el musical, sus comentarios anteriores, en los que hizo referencia a que nadie superaría las versiones originales, fueron interpretados por algunos usuarios como una comparación desfavorable hacia las nuevas protagonistas.

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Lejos de retractarse de su postura, Yuri defendió su derecho a expresar lo que piensa y aseguró que no necesita hablar mal de otras cantantes para mantener su lugar en la industria. “La verdad no peca, pero incomoda”, afirmó, al responder a quienes se sintieron molestos por sus declaraciones.

Yuri defiende el talento de Belinda y Danna tras la controversia

Yuri recibe fuertes críticas tras cantar “Todo de ti” de Rauw Alejandro en ¿Quién es la Máscara?: “Aferrada a ser joven” (Foto: captura de redes de TelevisaUnivision)

Durante su encuentro con la prensa, Yuri insistió en que nunca tuvo la intención de desacreditar a las protagonistas de Mentiras: All Stars. “Las versiones originales nadie las va a poder superar, nadie”, comentó al explicar el sentido de sus palabras, antes de referirse directamente al trabajo de las jóvenes intérpretes.

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La cantante reconoció que Belinda y Danna han realizado un buen trabajo en el montaje teatral. “La verdad, las chamacas lo hacen muy bien, lo hacen muy bonito”, expresó, y agregó que sabe reconocer el talento cuando lo encuentra. “Yo acepto cuando las muchachas tienen talento y estas niñas tienen talento”, puntualizó.

Para reforzar su postura, Yuri rechazó las interpretaciones que circularon sobre sus declaraciones. “Yo nunca dije así de que no cantan nada”, sostuvo, y reiteró su reconocimiento a las artistas con una frase contundente: “Cantan precioso”. De esta manera, buscó aclarar que su opinión sobre las versiones originales no significaba, según explicó, una descalificación de las nuevas intérpretes.

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“La verdad no peca, pero incomoda”: Yuri responde a sus detractores

La cantante enfrenta una ola de críticas por llamar "hambrientos" a familiares de una presunta exempleada, quienes exigen una indemnización. (Foto: @oficialyuri, Instagram)

La cantante también abordó las críticas que recibió después de que sus comentarios se difundieran en redes sociales. En su respuesta, dejó claro que no piensa renunciar a expresar sus opiniones por temor a generar desacuerdos entre el público o sus colegas.

“La verdad no peca, pero incomoda. Entonces, familia preciosa, todas mis comadritas que se incomodaron, ese es su problema”, declaró. Con estas palabras, Yuri mantuvo una postura firme ante las reacciones y defendió su manera directa de hablar, aunque aseguró que no pretende ofender a nadie.

Además, rechazó que sus declaraciones respondieran a sentimientos de envidia hacia otras intérpretes. “Yo no necesito de estar hablando mal de mis compañeras para el lugar que yo ya tengo”, afirmó.

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El éxito de Mentiras: All Stars mantiene la conversación sobre sus protagonistas

Tras la repercusión de su colaboración musical Dolce Vita, las intérpretes compartirán el escenario con la actriz Mariana Treviño. (IG: oficial_mentiras)

La polémica surgió después de que Yuri hablara sobre las interpretaciones de Belinda y Danna en Mentiras: All Stars, proyecto inspirado en canciones populares de los años ochenta. La cantante señaló que las versiones originales conservan un lugar especial y que la vigencia de esos temas se refleja en la respuesta del público.

“Los ochentas está de moda”, comentó al explicar que las canciones de esa década siguen convocando espectadores. También señaló que el público continúa llenando el Auditorio Nacional, conocido como el Coloso de Reforma, con temas de aquella época, algo que, desde su perspectiva, no representa una crítica hacia las nuevas versiones.

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En contraste con la controversia, Lupita D’Alessio elogió la interpretación de Danna de La gata bajo la lluvia durante una función del 12 de septiembre, al destacar sus recursos vocales, fraseo y matices. Mientras el montaje sigue generando conversación, Yuri sostiene que sus comentarios se referían a la música y no a una intención de desacreditar a sus colegas.