¿Habrá clases mañana martes 13 de octubre? SEP informa sobre las actividades debido al Huracán Simón y el ciclón Rachel

SEP revela el calendario preliminar de regreso a clases. (Pexels)

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Las clases del martes 13 de octubre tendrán condiciones distintas en los estados afectados por el huracán Simón y el ciclón Rachel. Mientras Jalisco confirmó la reanudación de actividades presenciales, las suspensiones anunciadas en otras entidades corresponden a fechas específicas y no deben interpretarse como una cancelación automática para mañana.

Hasta la revisión realizada este lunes 12 de octubre, los reportes consultados no permiten confirmar una suspensión general para el martes en Guerrero, Colima, Nayarit, Sinaloa y Baja California. En estas entidades, es necesario revisar cualquier actualización de las autoridades educativas y las indicaciones del plantel antes de realizar el traslado.

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Las medidas preventivas han variado según el municipio, la región, el turno y el nivel educativo. Por ello, un comunicado que establece la suspensión para el lunes 12 no basta para asegurar que tampoco habrá actividades el martes 13.

Jalisco confirma clases presenciales el martes 13 de octubre

La Secretaría de Educación Jalisco confirmó que este martes 13 de octubre se reanudarán las actividades escolares presenciales en todos los niveles educativos de los planteles a su cargo ubicados en los 22 municipios donde se aplicó la suspensión preventiva por Simón.

El regreso comprende los siguientes municipios:

Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación .

Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende .

Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cuautla, El Grullo, El Limón, Tuxcacuesco y Tolimán.

La dependencia reconoció la participación de directivos, docentes, estudiantes y familias que atendieron las recomendaciones durante la emergencia. El anuncio establece expresamente el retorno para el martes, después de las suspensiones preventivas del viernes y el lunes.

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Sinaloa: suspensión del lunes no confirma cancelación para mañana

En Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura suspendió las clases del lunes 12 de octubre en Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Rosario, Mazatlán y Escuinapa, para ambos turnos.

La titular de la dependencia, Gloria Himelda Félix Niebla, explicó este lunes que la medida correspondía únicamente a esa jornada. Señaló que, si Protección Civil recomendaba extenderla al martes 13 de octubre, se emitiría oportunamente un nuevo comunicado.

Por lo tanto, el aviso del lunes no confirma que mañana permanecerán cerradas las escuelas de esos siete municipios. La decisión depende de la evaluación de las condiciones meteorológicas y de las recomendaciones de las autoridades responsables de atender la emergencia.

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Nayarit: el aviso localizado corresponde al lunes 12

La Secretaría de Educación de Nayarit y los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit anunciaron la suspensión de clases presenciales y labores escolares para el lunes 12 de octubre, en coordinación con las autoridades de seguridad y protección ciudadana.

La disposición abarcó todos los niveles educativos en Acaponeta, Bahía de Banderas, Compostela, Huajicori, Rosamorada, Ruiz, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco.

Estos municipios quedaron incluidos en la medida preventiva ante los posibles efectos de Simón. Sin embargo, el anuncio consultado señala una fecha concreta: lunes 12 de octubre. No establece por sí mismo una suspensión para el martes, de modo que las familias deben revisar si se publica una ampliación o alguna indicación particular para su escuela.

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Colima: suspensión matutina en cuatro municipios

La Secretaría de Educación y Cultura de Colima informó que, por recomendación del Comité Estatal de Emergencias, se suspendieron las clases del turno matutino del lunes 12 de octubre en Manzanillo, Tecomán, Armería y Minatitlán.

La medida se adoptó como prevención ante los efectos del huracán Simón. Su alcance debe leerse con precisión: se refiere a cuatro municipios y al turno matutino de ese lunes.

En la información consultada no se encontró una disposición equivalente que confirme la suspensión para el martes 13 de octubre. Tampoco corresponde extender automáticamente el aviso a toda la entidad o a otros turnos. Cualquier modificación deberá verificarse mediante una actualización de la autoridad educativa o la comunicación del plantel.

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Baja California: Rachel provocó el cierre de escuelas el lunes

En Baja California, la suspensión anunciada por el gobierno estatal abarcó el lunes 12 de octubre en todos los municipios, para las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, incluida la educación inicial.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que la medida buscaba proteger a la comunidad educativa, facilitar la movilidad y permitir las labores de limpieza en las zonas afectadas por las lluvias relacionadas con Rachel.

Aunque el cierre tuvo alcance estatal, el anuncio consultado corresponde al lunes. Hasta la revisión de esta nota, no se pudo confirmar una ampliación para el martes. Las familias deben prestar atención a las actualizaciones y a las condiciones de acceso a sus planteles.

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Guerrero: los avisos anteriores no confirman suspensión el martes

La Secretaría de Educación Guerrero amplió la suspensión de clases presenciales para el viernes 9 de octubre a las regiones de Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Centro y Montaña, ante las lluvias asociadas con Simón.

También se reportó una suspensión de actividades académicas y administrativas para el sábado 10 de octubre en Acapulco, Costa Grande y Sierra, en escuelas públicas y privadas.

Esas disposiciones corresponden a jornadas anteriores. En los avisos localizados no fue posible confirmar una suspensión estatal para el martes 13 de octubre, por lo que no debe presentarse como una medida ya anunciada por la dependencia.

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¿Qué deben revisar las familias antes de salir hacia la escuela?

Para conocer si habrá clases mañana, es necesario comprobar que el aviso mencione expresamente el martes 13 de octubre de 2026, además del municipio o región, los turnos y los niveles educativos incluidos.

Jalisco tiene un regreso presencial confirmado. En los otros cinco estados revisados, la información disponible exige mantenerse pendiente de nuevas disposiciones. La ausencia de un aviso localizado de suspensión tampoco sustituye una confirmación particular del plantel, especialmente donde continúan las afectaciones por las lluvias.