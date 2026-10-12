Comerciantes de Temixco denuncian cobro de piso y extorsiones: buscan crear una red de autoprotección

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que dos personas a bordo de una motocicleta arriban a una farmacia en Acatlipa. En la grabación se observa a uno de los sujetos esperar en el exterior mientras el otro, portando un arma, ingresa al establecimiento y amaga a la empleada. (Crédito: X | @DiariodeMorelos)

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Los comerciantes y empresarios de Temixco, Morelos, trabajan bajo el temor al cobro de piso y las extorsiones telefónicas, denunció Sergio Ochoa Luna, delegado de Acatlipa, quien anunció la organización de un frente común para documentar zonas de riesgo y exigir mayor presencia policial, de acuerdo con La Jornada Morelos.

El ayudante municipal señaló que el asalto violento a la farmacia La Tradicional de Morelos, ocurrido el pasado 2 de septiembre en Acatlipa, y una serie de llamadas de extorsión recibidas por establecimientos en las últimas horas reflejan, a su juicio, un problema de seguridad que afecta al sector comercial.

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De acuerdo con el medio citado, Ochoa acusó que los negocios enfrentan estas amenazas sin patrullajes efectivos en los corredores comerciales y cuestionó la respuesta preventiva del gobierno municipal. No presentó cifras sobre el número de establecimientos afectados ni datos que permitan dimensionar la incidencia de estos delitos.

“Estamos ante la prueba contundente de un patrón delictivo en escalada y de la aparente paralización de la autoridad municipal para prevenir el delito y garantizar la paz social”, afirmó.

Comerciantes preparan acciones para identificar zonas de riesgo

Ante las solicitudes de locatarios, pequeños comerciantes y empresarios, Ochoa planteó organizar una estrategia comunitaria que permita registrar los incidentes y coordinar medidas de prevención.

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Una de las propuestas consiste en elaborar un mapeo de riesgo calle por calle y colonia por colonia, con información sobre los puntos donde se presentan amenazas, los horarios de mayor vulnerabilidad y los tipos de delitos denunciados. El objetivo, explicó, es contar con un diagnóstico territorial que permita identificar las necesidades de vigilancia.

Luego del asalto registrado el 2 de septiembre, el delegado de Acatlipa exigió mayor seguridad a las autoridades. (Crédito: captura de pantalla redes sociales)

De acuerdo con La Jornada Morelos, también propuso crear una red de alerta temprana entre establecimientos, con protocolos de comunicación rápida y apoyo mutuo para compartir información sobre llamadas de extorsión y posibles situaciones de riesgo.

El delegado sostuvo que estas medidas buscan articular una respuesta conjunta del sector comercial, aunque la información proporcionada no precisa cuántos negocios participarían ni cuándo comenzarían a operar las acciones.

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Exigen patrullajes permanentes al Ayuntamiento

Como parte de la estrategia, Ochoa Luna propuso elaborar un pliego de exigencias dirigido al Ayuntamiento de Temixco, encabezado por Israel Piña Labra, para solicitar el restablecimiento de los cuadrantes de vigilancia y patrullajes permanentes en las zonas comerciales.

El representante de Acatlipa sostuvo que la inseguridad amenaza la actividad económica local y las fuentes de ingreso de las familias que dependen de los pequeños y medianos negocios.

“La seguridad no es una concesión ni un favor político; es un derecho constitucional y una obligación del gobierno municipal que hoy no se está cumpliendo”, declaró.

Hasta el cierre de esta nota no había una respuesta del Ayuntamiento de Temixco a los señalamientos ni detalles sobre medidas oficiales para atender las denuncias de extorsión y cobro de piso.

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El pasado 3 de septiembre, el delegado de Acatlipa denunció un asalto violento en una farmacia, por lo que exigió acciones de las autoridades. (Crédito: facebook | Sergio Ochoa)

Temixco, entre las denuncias de extorsión y la violencia que afecta a Morelos

Las denuncias de comerciantes de Acatlipa se suman a antecedentes documentados de extorsión contra otros sectores en Temixco. En enero de 2026, medios locales reportaron la detención de Omar “N”, alias “El Abuelo”, señalado por autoridades como presunto responsable del cobro de cuotas ilegales a operadores de la Ruta 11 del transporte público, que circula por el municipio. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos indicó entonces que las investigaciones continuaban y pidió a las víctimas presentar denuncias formales.

En agosto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, David López Jiménez, advirtió sobre llamadas y recados intimidatorios dirigidos a negocios de Jiutepec y Temixco. Según publicó Diario de Morelos el 17 de agosto, el dirigente empresarial relacionó las amenazas con un posible desplazamiento de las actividades de extorsión desde Cuautla hacia otros municipios de la zona metropolitana. También señaló que el temor a represalias dificulta que las víctimas formalicen sus denuncias. La explicación sobre ese desplazamiento corresponde al dirigente empresarial y no constituye, por sí misma, una conclusión oficial sobre el origen de las amenazas.

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La situación del municipio forma parte de un escenario estatal más amplio. Un reportaje de Expansión Política, publicado el 6 de octubre, ubicó a Morelos en el primer lugar nacional por víctimas de extorsión y en el segundo por tasa de homicidio doloso, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El mismo medio señaló que Temixco figuraba entre los seis municipios morelenses con tasas elevadas de homicidio doloso.

Un dato municipal permite dimensionar ese contexto: de acuerdo con información de Morelos Rinde Cuentas y el SESNSP citada por La Jornada el 2 de julio, Temixco registró 40 homicidios dolosos, con una tasa de 32.72 por cada 100 mil habitantes, dentro del periodo estadístico analizado por esas fuentes. La publicación también consignó dos asesinatos ocurridos en el municipio ese mismo 2 de julio.

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Las versiones sobre la respuesta institucional no han sido uniformes. En agosto, el alcalde Israel Piña Labra reportó una disminución de las extorsiones a comercios tras el despliegue de la Guardia Nacional en zonas como La Isla y Acatlipa, según El Sol de Cuernavaca. Ese antecedente contrasta con el señalamiento de Sergio Ochoa, publicado este 12 de octubre, sobre la falta de patrullajes efectivos en los corredores comerciales.