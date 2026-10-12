Asesinan en su restaurante a Jorge Guerrero, exalcalde de Otatitlán en Veracruz

Jorge Guerrero García fue alcalde de Otatitlán de 2014 a 2017. Foto: Redes sociales

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Jorge Guerrero García, exalcalde de Otatitlán en Veracruz, fue asesinado a balazos al interior de su restaurante la noche de este domingo 11 de octubre.

De acuerdo con reportes, alrededor de las 19:00 horas un grupo de sujetos armados ingresó al establecimiento llamado “El Cedral”, ubicado cerca de la panga que cruza el río Papaloapan, y le dispararon en varias ocasiones.

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La muerte de Guerrero García fue confirmada por Jesús Vásquez, exdiputado federal y también amigo del exedil, quien en un mensaje en redes sociales exigió al gobierno estatal investigar el asesinato.

Foto: Captura de pantalla / Facebook

Además, describió al político como una persona “intachable” que no tenía problemas con ninguna persona, sino que destacaba por sus esfuerzos para salir adelante.

“A la gente de Otatitlán; ustedes lo conocían bien, sabían que era un hombre trabajador, de bien y que no se metía con nadie. Si las autoridades realmente quieren esclarecer esto, no tendrán que buscar en muchos lados, pues él era una persona intachable”, aseguró.

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La Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha emitido un comunicado sobre los hechos, pero será la encargada de investigar el homicidio del exfuncionario.

Gobernadora señala que hay varias líneas de investigación

(Gobierno del estado de Veracruz)

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, informó que el asesinato de Guerrero García cuenta con varias líneas de investigación, pero dijo que deberá ser la fiscalía estatal la que brinde más detalles del caso.

Además, durante la conferencia de prensa de este lunes, la mandataria indicó que el homicidio le fue informado durante su reunión con la mesa de seguridad.

“Sí, sí lo reportaron y también hay líneas de investigación. Son varias líneas de investigación, vamos a esperar que la Fiscalía concluya y lo den a conocer. Hay varias líneas, vamos a esperar”, señaló.

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Tras los hechos, el PRI de Veracruz condenó el asesinato del exmilitante y exigió a las autoridades una investigación transparente para esclarecer los hechos.

“Este hecho de violencia vuelve a evidenciar la grave situación de inseguridad que enfrenta nuestro estado. Desde el PRI Veracruz exigimos a las autoridades competentes una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, escribieron en sus redes sociales.

Además, acusaron que la violencia no debe continuar arrebatando vidas, por lo que instaron a las autoridades a garantizar la seguridad y paz en la entidad.

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Foto: Captura de pantalla / Facebook

El homicidio de Jorge Guerrero es el segundo cometido en dos meses. El pasado 23 de septiembre fue asesinado a balazos Guillermo Pamuce Yep, exregidor del municipio de Jáltipan y coordinador regional del nuevo partido PAZ.

¿Quién era Jorge Guerrero?

Jorge Guerrero García encabezó el Ayuntamiento de Otatitlán durante el periodo 2014-2017, bajo los colores del PRI. Durante su gobierno se le relacionó con obras y acciones de infraestructura local.

Entre los proyectos de su administración se encuentra la implementación del servicio de la panga para facilitar el cruce sobre el río Papaloapan, ya que conecta zonas del municipio y facilita el traslado de personas, mercancías y vehículos. Además, construyó un plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, CECyTEV.

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Foto: Redes sociales

Guerrero García no se alejó por completo de la política electoral tras terminar su gobierno. En 2025 volvió a contender por la presidencia municipal de Otatitlán como candidato del PRI, pero no obtuvo el triunfo, ya que fue Víctor Manuel Porragas Mortera quien resultó alcalde electo.